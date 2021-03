El Ayuntamiento de Valladolid no entiende la "pedagogía" de las decisiones de la Junta sobre los actos de Semana Santa

Así lo ha señalado Herrero este martes, en declaraciones recogidas por Europa Press, al ser preguntado por el hecho de que dos de las tres cofradías que pretendían desarrollar un acto devocional en la calle estos días de Semana Santa en la ciudad hayan optado por suspenderlo tras conocer el informe de la Administración regional que no los prohíbe pero desaconseja su celebración.

"No entiendo la pedagogía que hace la Junta de Castilla y León a la hora de tomar decisiones en materia sanitaria, hace muchos meses que me he perdido y tampoco veo que las expliquen", ha ironizado Herrero, que ha apuntado que él se "limita" a informarse y "buscar lo que se puede y no puede hacer" ya que entiende que "buscar un razonamiento lógico" se le escapa.

Para Herrero, la Junta ha dado unas recomendaciones y ha colocado "en una situación un poco comprometida" a las cofradías, que han decidido hacer los actos o no.

En cualquier caso, el portavoz socialista en el Consistorio ha recalcado que sería bueno que hubiera "cuantos más actos mejor, siempre que se cumplan las condiciones sanitarias", algo que considera que en Valladolid "en rasgos generales se cumplen escrupulosamente".

Ha recalcado que la Semana Santa para Valladolid "forma parte del sentido del tacto fundamental", y debería poder haber "el máximo número" de eventos posibles, y ya se había demostrado, en su opinión, que se pueden celebrar actos como la "pseudocabalgata" de Reyes que respeten las medidas sanitarias.

Por su parte, el portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento no se ha pronunciado sobre la postura de la Junta de Castilla y León, de cuyo gobierno forma parte su partido, y ha precisado que el Ejecutivo regional ha marcado unas recomendaciones que "permiten a las cofradías tomar las decisiones oportunas", con lo que dos de ellas han decidido no celebrar los actos y otra, la Cofradía de las Siete Palabras, seguirá adelante con el Sermón del próximo Viernes Santo.

En cualquier caso, Fernández Antolín ha compartido con Pedro Herrero la opinión de que "es necesario que esto se vaya pasando por el bien de todos" y poder "empezar a celebrar la resurrección", en referencia a que se supere definitivamente la pandemia.

"Estamos cansados y eso nos lleva a cometer errores, por eso pido que quienes quieran celebrar la Semana Santa lo hagan manteniendo las recomendaciones que dan las administraciones sanitarias, ya que no es solo irse de vacaciones o reunirse, sino que para los creyentes es otra cosa", ha reflexionado Martín Fernández Antolín.