De la Torre insiste en la aportación sin costo de la parcela para el auditorio

Así lo ha explicado De la Torre, que ha aludido, como ha hecho más de una vez, "al acuerdo que, en los meses como este de 2004, firmamos con el presidente del puerto de entonces, Enrique Linde, con varios puntos" como era "el desbloqueo del plan especial del muelle uno y dos, el planteamiento del muelle 4 de oficinas, y en la zona de San Andrés se preveía una parcela de más de 30.000 metros cuadrados para el auditorio".

"Ahí habíamos hecho un esquema, un estudio, de dónde ubicar el auditorio que Málaga necesita desde el siglo pasado, no solo el XXI, y veíamos que de las distintas alternativas la mejor es la de San Andrés", ha abundado.

Es más, ha incidido en que "eso fue aceptado por el puerto como una aportación sin costo, eso le correspondía al puerto, con el que hacíamos el acuerdo, y solo tenía que ser desafectado del uso portuario. Esos términos es lo que tenemos como memoria histórica de esta cuestión", ha subrayado.

No obstante, ha dejado claro que ello "no quiere decir que nosotros no tratemos de ayudar al puerto" en relación con que "resuelva sus problemas logísticos, el acceso ferroviario, que tiene que tener, etcétera, porque el puerto tiene que tener su vida".

Así, ha señalado que desde que se firmó el acuerdo y en todo este tiempo no se ha ido construyendo el auditorio, por lo quedó libre el espacio y "se ha ocupado de uso portuario de mercancías", por lo que, ha incidido, "el puerto debe de ser capaz de encontrar esas alternativas y nosotros ayudar a ello".

En relación con el suelo, ha considerado "oportuno" lo que ha señalado el concejal de Ordenación del Territorio, Raúl López, sobre la insistencia en la cesión gratuita o sin apenas contrapartidas a la ciudad de esa pastilla de suelo portuario, tal y como adelanta 'La Opinión de Málaga'.

"Estoy en esa línea, siempre lo he estado", ha dicho el alcalde, que ha recordado, además, que el actual presidente de la Autoridad Portuaria, Carlos Rubio, "era subdelegado del Gobierno en 2004 cuando se firmó el acuerdo".

CENTRE POMPIDOU

Por otro lado, en relación con el Centre Pompidou de Málaga y si podría recibir obras debido a que el de París debe cerrar sus puertas para ser reformado, De la Torre ha valorado esta posibilidad y ha dicho, además, que "cuando tuve noticias de esas obras de que Pompidou cerraba para hacer esas remodelaciones es evidente que se abre una perspectiva".

"Ellos van a procurar que muchas obras queden en París, pero también tiene tal fondo que puede tener una mayor libertad y posibilidad de préstamo en cierto tiempo" tanto en Málaga como en los otros.

Por último, cuestionado por si ha podido hablar sobre ello, ha señalado que aún no y en relación con la prórroga del centro malagueño ha incidido en que "siempre hemos tenido la mejor relación y perspectiva, espero que en un futuro próximo se hable sobre el tema", admitiendo que volverá a proponer que se quede en la ciudad.

"El éxito de cualquier continuidad depende de cómo lo gestionemos nosotros, que tenemos que gestionarlo muy bien, y de cómo responda el público local y de fuera", ha señalado, incidiendo en que "tiene que haber esa demanda, ese préstamo, esa pasión por el arte y cultura que Málaga le caracteriza y que queremos que siga bien visible, que aún es mejorable, más pasión", ha finalizado.