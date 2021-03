El tráiler de Rocío, contar la verdad para seguir viva sacudió a la televisión, a los espectadores y a los propios trabajadores de Mediaset, pues esta serie documental ha demostrado que está cambiando a muchas personas, entre ellas a Rocío Carrasco y a Antonio David y la concepción que se tiene de ellos. Pero si hay otra persona a la que este formato le ha cambiado, es a Gjon's Tears, el representante de Suiza en Eurovisión 2021 y autor de la canción que suena en el documental.

El tema Tout l'univers es la banda sonora de esta serie, tanto de los anuncios como de la cabecera de los episodios. Por ello, desde que se mostró el tráiler hace dos semanas en Sálvame, la canción de Gjon's Tears comenzó a subir en las listas de España hasta llegar al primer puesto en iTunes, algo que el artista agradeció rápidamente.

De hecho, en la emisión de los primeros capítulos el pasado 21 de marzo, el cantante suizo viajó a España para actuar en directo al comienzo del programa. Sin embargo, parece que Gjon no está del todo contento con lo que entonces le dijo Telecinco y lo que han hecho después.

"Cuando Telecinco usó mi canción, me dijo que era especial y única para ellos, que por ello me invitaron a su programa y me preguntaron si podían usar mi canción para todo el documental. Y acepté para agradecer el apoyo de España", ha escrito el artista en sus stories de Instagram.

Y es que Gjon's Tears acudió a sus redes para criticar a la cadena después de la emisión del segundo programa de Rocío, contar la verdad para seguir viva, pues utilizaron una canción diferente, Volià, canción de la francesa Barbara Pravi para Eurovisión 2021.

"Me doy cuenta de que no tenemos la misma definición de 'único' y de 'todo el documental'. ¡Estoy tan feliz de ser un condón usado de nuevo!", se quejó con ironía en Instagram.

Gjon aseguró que esto no era "ningún drama": "Simplemente pienso que, cuando algo no está bien, hay que decirlo". "Amo a mi Barbara", comentó después, demostrando que su problema no era con la representante de Francia. "No está bien que un canal de televisión me mienta sin motivos", concluyó el suizo.

Así aprovechaban Voilà en #RocioVerdad2 para acompañar a los recuerdos de Rocío Carrasco con su madre. Desde luego que queda genial. (vídeo @JuanjoElCotilla) #Eurovision pic.twitter.com/CYFW4K29OD — Luis Mesa ۞ (@luismesacabello) March 28, 2021

Aun así, lo cierto es que Tout l'univers sigue siendo la cabecera de Rocío, contar la verdad para seguir viva, pero parece que el tema de la francesa fue una especie de seña de identidad del segundo programa, en el que se emitieron los episodios 2 y 3. Por tanto, no es que Gjon's Tears haya desaparecido de la serie documental, sino que comparte escena con otras canciones.