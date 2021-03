Oltra sobre Marcelo en València a pesar del cierre: "No debe servir de ejemplo. Seguimos en un momento complicado"

Asimismo, la responsable autonómica ha destacado que se sigue estando en "un momento complicado" por la pandemia y ha afirmado que es necesaria la "responsabilidad" y el "cumplimiento estricto de la normativa", además de "acelerar la vacunación" conforme vayan llegando dosis.

Oltra se ha pronunciado de este modo tras presidir la reunión de la Comisión Mixta de la Estrategia Valenciana para la Igualdad del Pueblo Gitano, preguntada por la fotografía que el futbolista publicó este domingo de su estancia en la Malva-rosa de València pese al cierre perimetral.

"La Generalitat y el propio presidente -Ximo Puig- ya se han pronunciado al respecto. No es una imagen ejemplar ni debe servir de ejemplo. Seguimos en un momento complicado", ha respondido la consellera.

En esta línea, ha afirmado que "no solo la comunidad científica sino los datos están apuntando ya a la cuarta ola" de la Covid-19, según ha dicho, una situación que "no nos podemos permitir". Por ello, Mónica Oltra ha resaltado que "lo necesario es responsabilidad" y "cumplimiento estricto de la normativa", así como "acelerar la vacunación en la medida que lleguen las vacunas".

"NO SE DEBE ENTRAR NI SALIR"

La vicepresidenta del Consell ha subrayado que "la Comunitat Valenciana tiene cierre perimetral" y ha indicado que eso supone que "no se debe entrar ni salir". "Por tanto, si no hay un motivo justificado -ha matizado que "siempre hay motivos justificados" y que "eso tendrá que investigarlo el órgano competente"- no se deben de dar estas situaciones", ha concluido.