PP critica que el Gobierno de Canarias cierre 2020 con 232 millones de superávit mientras quiebran las empresas

"Lo menos que pueden esperar los canarios, en un año tan duro como el que hemos pasado, es que su Gobierno invierta y gaste hasta el último euro de su presupuesto en ayudar a la gente, en reactivar la economía y salvar el mayor número de empleos posibles, pero desgraciadamente no ha ocurrido así", expuso la popular en un comunicado.

Navarro apuntó aquí el PSOE y sus socios "presumen" de salud financiera y solvencia, incluso se permiten "renunciar" a los mecanismos de financiación del Estado.

"Pero mientras tanto -continuó- las ayudas reales no llegan a las empresas ni al empleo, y el supuesto escudo social del que tanto presumen no alcanza ni al 20% de las familias que lo necesitan, esto no tiene ningún sentido".

Para la popular, resulta "lamentable" que el Gobierno cierre sus cuentas con superávit mientras se han perdido unas 4.000 empresas en el archipiélago, y el desempleo real está a punto de alcanzar el 40% de la población activa de Canarias, entre desempleados, trabajadores en ERTE y autónomos en cese de actividad.

Por ello, el PP ha exigido la publicación de los datos oficiales de ejecución presupuestaria de 2020, "que la Consejería de Hacienda sigue reteniendo a estas alturas del año", con el fin de poder analizar las partidas que el Gobierno ha dejado de invertir "cuando más lo necesitábamos".