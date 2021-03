C-LM aglutina 900.000 toneladas de residuos domésticos que podrían reducirse con hábitos como el reciclaje

La campaña 'La Inacción no es la opción' ha sido gestada a través de la dirección de Economía Circular en colaboración con Ecoembes. Tras ser lanzada este mismo martes será difundida en los medios de comunicación y en las redes sociales de la consejería de Desarrollo Sostenible y del Gobierno regional, además de incorporarse a los portales institucionales de la Junta de Comunidades.

Escudero, que ha estado acompañado de la directora general de Economía Circular, Marta Gómez Palenque, ha visionado junto a los presentes los cinco vídeos que componen la campaña en la que se invita a reflexionar sobre cómo influyen las acciones cotidianas en la generación de residuos y en la posterior gestión de los mismos, al objeto "de posibilitar el buen funcionamiento de la cadena de gestión, evitar la degradación de nuestro entorno y concienciarnos de los enormes costes económicos que implican estas actuaciones", ha señalado.

"Por eso, debemos afrontar los desafíos que suponen la sobreexplotación de los recursos y la generación de residuos para la salud humana, el medioambiente y la economía", ha continuado. Según ha comentado, en Castilla-La Mancha se generan más de 900.000 toneladas de residuos domésticos que podrían ser reducidas con "hábitos rutinarios tan sencillos como el fomento de la reutilización y el reciclaje, acciones que contribuyen a disminuir el depósito en los centros de tratamiento de residuos urbanos, que, por cierto, van a estar gravados con una tasa con la entrada en vigor de la nueva Ley estatal de Residuos a razón de 40 euros por tonelada".

PASAR A LA ACCIÓN

El titular de Desarrollo Sostenible ha recalcado que, ante estas cifras, es "necesaria la toma de conciencia", y ha invitado a los ciudadanos a "pasar a la acción". "Todos debemos poner nuestro granito de arena; los ciudadanos con actuaciones rutinarias y gestos individuales; y las instituciones promoviendo medidas que nos permitan seguir avanzando para tener una región sana, resiliente y sin degradación, ha informado la Junta en nota de prensa.

Entre las acciones individuales en la que incide la campaña está separar los residuos en origen y depositarlos en el contenedor que corresponde; utilizar los puntos limpios fijos y móviles para depositar aquello que no tiene contenedor en vía pública; reutilizar y reparar los productos antes de consumir nuevos; fomentar el reciclaje; no arrojar las mascarillas, envoltorios y otros desechos en la vía pública y en la naturaleza; y no verter escombros en los lugares que no estén habilitados a tales efectos.

El consejero ha asegurado que se trata de "una serie de acciones en las que todos estamos llamados a participar para contribuir a la transición del modelo lineal al modelo circular en el que Castilla-La Mancha ya está inmersa, y que es más responsable y competitivo".

En este sentido, ha recordado que Castilla-La Mancha cuenta con un Plan Integral de Gestión de los Residuos que será evaluado y actualizado de cara a 2023 y con un Plan de Gestión de los Residuos de Construcción y Demolición con el que se pretende mejorar la gestión de este flujo de residuos con acciones normativas como la fianza asociada a la licencia de obra, acciones de inspección y seguimiento, junto a actuaciones de sensibilización y divulgación.

Además, dentro de la recién aprobada Estrategia de Economía Circular (a principios de este mes de marzo), la gestión de los residuos es uno de los ejes de actuación fijados en la misma, uno de los más importantes, ya que aglutina líneas y medidas de calado que afectan a la planificación en todos los niveles de las administraciones, pero también al impulso e implementación de medidas concretas en cumplimiento de la jerarquía de residuos, desde la prevención hasta la valorización.

MEDIDAS EN MARCHA

Por último, el consejero también ha adelantado que, tal como se anunció el pasado 23 de marzo, el Consejo de Ministros ha acordado autorizar la distribución territorial del primer paquete de fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Y, en materia de residuos y economía circular, se ha aprobado el reparto de los fondos del plan de apoyo, dotado con más de 416 millones de euros.

Además, a este plan se suman un Programa de Economía Circular, dotado con 1,87 millones de euros, y el PIMA residuos, dotado con tres millones de euros. Estas actuaciones tienen por objeto acelerar las inversiones necesarias para mejorar la gestión de los residuos en España.

Una vez aprobado el reparto en la próxima Conferencia Sectorial, Castilla-La Mancha conocerá los fondos que le van a corresponder de estos planes y programas para acometer acciones de mejora en materia de gestión de residuos y economía circular, acciones para las que será necesaria la implicación a todos los niveles, desde administraciones a ciudadanía pasando por tejido empresarial.