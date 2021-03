La Guardia Civil investiga una fiesta ilegal en Xove (Lugo) y propone para sanción a cinco no convivientes

La Guardia Civil investiga un fiesta ilegal en A Mariña y ha propuesto para sanción a cinco vecinos de la localidad lucense de Xove por reunirse con no convivientes, no llevar mascarilla y cuatro de ellos por no respetar el toque de queda al no encontrarse en sus domicilios o fuera de ellos "sin causa justificada".