Cerca de 4.000 docentes de C-LM rechazan la primera dosis de la vacuna de AstraZeneca, un 15% del total

Así lo ha avanzado la consejera de Educación, Cultura y Deportes, Rosa Ana Rodríguez, a preguntas de los medios tras una rueda de prensa, señalando que en todo caso esta cifra es "poco significativa". "Es un dato muy bajo en cuanto al rechazo".

En todo caso, la Consejería de Educación ha precisado posteriormente que no todos los rechazos se deben a una disconformidad con AstraZeneca, sino que parte de esos 4.000 docentes no vacunados no han tenido su dosis por estar enfermos o no disponibles en el momento de tener que recibirla.

Tras esta primera dosis, se planea que a finales de junio o principios del mes de julio se ponga en marcha la estrategia para administrar la segunda dosis a este colectivo, algo que en todo caso, ha garantizado, no llegará a afectar a los procesos de oposiciones programados también para esa fecha.

Hasta ayer, se vacunaron un total de 24.592 docentes -3.889 en Albacete, 7.589 en Ciudad Real, 2.998 en Cuenca, 3.205 en Guadalajara, 3.425 en Toledo y 3.486 en Talavera de la Reina.

Este martes recibirán la vacuna otros 3.595 profesionales, y el resto irán a por su primera dosis el miércoles, por lo que la primera ronda se dará por completada más allá de los profesores que no hayan podido recibir pinchazo por estar de baja.