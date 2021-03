De la Torre, sobre turistas en Madrid: "No sé si es verdad o leyenda" pero no ve motivos para que pase en Málaga

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha señalado en relación con las imágenes que se están dando de turismo, sobre todo francés, en Madrid, que "no sé lo que pasa en Madrid, no sé si lo de Madrid es verdad o leyenda", pero ha dejado claro que "aquí no se ha producido ni creo que haya motivo para que se produzca".