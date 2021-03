El PP dice que la DGA "no pone un euro" propio en el plan de la hostelería y le pide más diálogo con los ayuntamientos

Antes de reunirse el Comité de Dirección del PP autonómico, Beamonte ha señalado que el Ejecutivo de Lambán destinará 30 millones de euros al plan mencionado de los 141 que le ha entregado el Gobierno de España para ayudas directas, mientras que las Diputaciones y los Ayuntamientos tendrán que aportar 20 millones en total de fondos propios.

El presidente del PP Aragón ha celebrado la firma de este plan, puntualizando que "probablemente" será necesario aportar mucho más de los 50 millones con que está dotado, ya que habiendo unos 15.000 establecimiento las ayudas serán de unos 3.000 euros.

"Después de más de un año ya era hora de que se presentase un plan" que, por otra parte, "será escaso", ha insistido, añadiendo que el acuerdo "ha venido más por la presión de los sectores implicados día tras día". Ha urgido a acelerar las convocatorias de ayudas "para que algunos emprendedores puedan sobrevivir", avisando de que "muchos no levantarán nunca la persiana".

Beamonte ha criticado que el Gobierno regional detraerá dinero del Fondo de Cooperación Municipal a los Ayuntamientos que no aporten al plan, recordando que algunos municipios son receptores de percepciones por parte de la Comunidad Autónoma "y no se les paga", en alusión expresa al Convenio de Capitalidad de la ciudad de Zaragoza o la deuda autonómica del tranvía.

En opinión del dirigente del PP, "no vale la excusa permanente" de dialogar con la FAMCP "para cerrar el círculo de la participación", asegurando que los municipios han conocido a las 9.00 horas de este martes el acuerdo general de impulso para la hostelería y el turismo.

"Sería lógico que hubiesen hablado con Jorge Azcón, Emma Buj, Luis Felipe y el resto de ayuntamientos porque se trata de cooperar, pero es difícil cuando lo único que haces es plantear un convenio donde tú no pones un solo euro".

También ha expresado su preocupación por la gestión del plan, considerando que los Ayuntamientos pueden gestionar "con más agilidad" algunos expedientes, pero el Ejecutivo regional quiere "capitalizar" políticamente el plan.

Además, Beamonte ha aseverado que "falta una foto importante" que es la de un acuerdo con el sector del comercio, que "tiene miles de afectados" por la crisis "y están en la desesperación absoluta", por lo que ha urgido a la DGA a aclarar cómo se van a distribuir los 141 millones del Gobierno de España para ayudas directas.

EFICACIA

El Gobierno regional "no genera confianza ni ilusión y se encuentra en un escenario de supervivencia" porque "no hay equipo, no hay quien gestione, solo propaganda y un acto de conveniencia".

"Los populares somos la alternativa a un ciclo que está agotándose", ha aseverado Beamonte, para quien "asistimos a la recta final de un cuatripartito de mera conveniencia", puesto que "Aragón necesita pulso, valentía, acciones que se plasmen en el territorio, no anuncios pomposos".

"Menos ruido y anuncios, más coraje y gestión, menos soberbia y más eficacia", ha reclamado el presidente del PP Aragón, quien ha afirmado que el Gobierno de Aragón hace "más fuego de artificio que otra cosa" y, de hecho, "su cuenta de resultados es un desastre y no aguantaría ni una sesión en un consejo de administración".

Beamonte ha señalado que el primer trimestre de 2021 ha sido "muy malo" para la economía española, con un déficit fiscal del 11 por ciento y una deuda equivalente al 5,23 por ciento del PIB. "Comenzábamos 2021 con muchas esperanzas, pero el primer trimestre ha despejado la situación y la crisis es cada vez más dura", ha manifestado, al tiempo que ha alertado del "estancamiento sanitario", del que "solo podremos salir si avanzamos en el proceso de vacunación de una manera seria".

Para el líder de los populares aragoneses, "ni el Gobierno de Aragón ni el de España han sido capaces de acompasar ambas realidades, como en tantas ocasiones hemos demandado", de forma que el Gobierno regional ha estado "anunciando" y los aragoneses "esperando".

"La emergencia económica es cada vez mayor", ha advertido Beamonte, rechazando el "espíritu triunfalista" de Javier Lambán. Se ha preguntado "por qué tantos aragoneses lo están pasando mal si Aragón va tan bien" y ha apuntado que hay más de 87.000 personas en paro, 16.000 en ERTE y 8.000 autónomos han cesado su actividad, a lo que se suma una deuda autonómica "desbocada", que ha cifrado en 10.000 millones este año.

A la vez, la brecha rural "se agrava", no hay inversiones en carreteras ni en servicios públicos básicos en el medio rural, ha continuado Luis María Beamonte, quien ha dejado claro que "las placas solares no son la solución para el medio rural".

Ha recomendado bonificar el impuesto de sucesiones al 99 por ciento, también reducir el tramo autonómico del IRPF para las rentas más bajas, apuntando que Aragón es la segunda comunidad donde más pagan las rentas de hasta 30.000 euros y la tercera hasta 45.000, la cuarta región donde más se paga en sucesiones, la primera en el impuesto sobre el patrimonio y la tercera en actos jurídicos documentados, de manera que en Aragón hay "un atraco permanente al bolsillo de los ciudadanos", de manera que la región "sigue siendo un infierno fiscal".

El presidente regional del PP ha reiterado su apuesta por "un gran pacto por la sanidad", también por las infraestructuras, así como "reconocer mucho más a la sociedad y tener algo más de garra" en lugar de "montar broncas en un Parlamento".