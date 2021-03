Negueruela pregunta al PP si defiende "el turismo de máxima apertura y barra libre" de Madrid

En el pleno de la Cámara balear, Negueruela ha respondido a las críticas de los 'populares' que han preguntado al conseller cuál es el plan del Ejecutivo autonómico para situar Baleares como destino turístico seguro.

El conseller ha insistido en que la vacuna es uno de los principales mecanismos para ello, pero ha recordado que su producción depende de fábricas privadas. En este sentido, ha apuntado que la intención del Govern es mantener la situación epidemiológica controlada para permitir un mínimo de actividad y, a la vez, dar un marco de protección y de ayudas a empresas y trabajadores.

"¿Qué pasaría si en vez de estar aquí hoy estuviéramos en Madrid? Me gustaría ver si defenderían lo mismo de turismo seguro en nuestras islas con la actividad que tenemos o el turismo de máxima apertura y barra libre que defienden ustedes en Madrid. Deberían ser coherentes en todos los territorios", ha censurado el conseller. "Ahora nos afecta como marca España, tanto el daño que están haciendo en Madrid con cualquier otra situación", ha lamentado.

Por ello, ha considerado que los 'populares' "deberían alzar la voz con los que ponen en riesgo el turismo a nivel mundial" y ha pedido que llamen la atención a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Por su parte, la diputada del PP Salomé Cabrera, quien ha preguntado al conseller sobre esta cuestión, ha reclamado un "plan b" para la temporada turística de las Islas, que permita al tejido productivo organizarse. Además, ha destacado que encontrar "el punto de equilibrio" entre salud y economía es lo que se está haciendo en la Comunidad de Madrid.

"¿El equilibrio entre salud y economía son 2.140 muertos por millón. Nosotros tenemos a 663, que son muchísimos. No vendría aquí a poner en valor el equilibro de salud y economía en Madrid con 2.140 fallecidos por millón", ha concluido el conseller.

INNOVACIÓN Y CONOCIMIENTO TURÍSTICO

También en materia turística, el portavoz adjunto de Cs, Marc Pérez-Ribas, ha pedido al conseller que solicite a la ministra Maroto que Baleares lidere la alianza por la innovación y el conocimiento turístico mediante "una app de protocolos de destino seguro para los visitantes".

Asimismo, ha censurado que "el posible bloqueo de los fondos 'Next Generation EU'" va a obligar a apostar de forma clara y decidida por las empresas tecnológicas turísticas de las Islas. "No podemos transformar el sistema turístico de las Islas si no impulsamos la digitalización", ha señalado.

Sobre esta cuestión, Negueruela ha asegurado que desde su Conselleria, en colaboración con Vicepresidencia, se impulsa el 'digital innovation hub' y que se pretende destinar parte de los fondos 'Next Generation' a la digitalización. "En los próximos meses se podrán ver todas las convocatorias", ha indicado.