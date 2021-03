Hosbec demana al Consell 300 milions d'euros del Fons Covid19 per al rescat del sector hoteler

Segons ha assenyalat la patronal en un comunicat, el sector hoteler i de l'allotjament turístic ja ha quantificat la quantitat necessària per al seu rescat amb càrrec al Fons Covid19 d'11.000 milions d'euros que el Govern d'Espanya va repartir a les Comunitats Autònomes divendres passat i dels quals 647 milions corresponen a la Comunitat Valenciana.

En una carta remesa aquest dilluns al 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, aquesta associació valora en 300 milions la quantitat necessària per a fer front a les "incalculables" pèrdues que està patint el sector: 200 milions d'euros que ja es contemplaven en la primera proposta feta per Hosbec per a pal·liar pèrdues de 2020 i 100 milions d'euros addicionals que correspondrien a les pèrdues del primer semestre de 2021, "tenint en compte que no s'ha reactivat la mobilitat ni nacional ni internacional ni existeix cap pla per a fer-ho en el curt o mitjà termini".

El president d'Hosbec, Toni Mayor, ha destacat que, "en aquests moments, la indústria hotelera i de l'allotjament turístic és de les poques àrees d'activitat que està quasi totalment paralitzada pels efectes de la COVID19".

40% DE LA PLANTA TANCADA

En aquest sentit, exposa que, mentre que altres sectors han pogut obrir les seues portes i començar a treballar, encara que siga parcialment, "el 40 per cent de la planta hotelera porta tancada amb pany i clau des de fa 12 mesos, encara que les pèrdues van començar a generar-se molt abans amb les múltiples cancel·lacions de reserves, esdeveniments etc, que es van ser succeint des del mes de gener de 2020, abans de l'estat d'alarma".

Per a aquesta associació, "ha arribat el moment de l'acció perquè de no fer-ho, les conseqüències seran irreparables. A més, les perspectives no són gens favorables per a les pròximes setmanes i fins i tot mesos, amb una vacunació a un ritme frustrantment lent i amb una amenaça de quarta ona de contagis que poc tindrà a veure amb l'activitat turística però que ens condemnarà a mantindre les empreses tancades".

Per a Toni Mayor, "ja no són vàlides actuacions de tirar per damunt o utilitzar la brotxa grossa, sinó que s'ha de dissenyar un pla de rescat selectiu, açò és, per a compensar pèrdues d'empreses. Tot el que es faça ha de ser proporcional als danys".

En aquesta línia, reclama que s'apliquen "criteris de justícia per a ajudar als quals de veres estan tenint pèrdues" i sosté que el pla de rescat "s'hauria d'aplicar a les empreses hoteleres i d'allotjament viables que justifiquen una caiguda de vendes superior al 50% respecte a 2019 i que hauria de cobrir el pagament d'entre el 60-80% dels gastos que s'han hagut d'assumir de forma ineludible durant els últims dotze mesos i fins a hui en la qual es puga reprendre l'activitat turística sense restriccions".

CENTRE DE TREBALL

A més, s'ha de tindre en compte en el disseny l'estructura de les cadenes hoteleres: els límits s'han d'establir per establiment o centre de treball, no per mercantil, perquè de no fer-ho així una cadena hotelera "rebria la mateixa quantitat màxima que un hotel independent".

Entre els gastos que han de compensar-se es troben els de personal i cotitzacions d'ERTO, manteniments, factures d'electricitat, aigua i gas encara que el consum siga inexistent, impostos, arrendaments o càrregues hipotecàries. Aquestes condicions s'haurien de justificar amb càrrec a les declaracions d'IVA o impost de societats "per a no seguir ajudant empreses que hagueren pogut tindre ingressos suficients durant aquest període de pandèmia".

En l'actualitat i tot i que han transcorregut ja més de 12 mesos, l'activitat hotelera és "molt residual" a la Comunitat posat que, segons les seues dades, "amb prou faenes està oberta durant aquesta setmana el 30% de l'oferta i es treballa amb ràtios d'ocupació molt baixos, sense que vaja a superar el 50% de mitjana durant la Setmana Santa".

Fora d'aquest període vacacional, adverteix que les dades són "molt més desoladores" ja que apunta que el tancament afectarà el 80% dels hotels i les ocupacions mitjanes cauran per davall del 20% per als quals romanguen oberts.

Per açò, el sector hoteler i l'allotjament turístic reclama que ha de ser "prioritari" en aquest pla d'ajudes. Seguint les recomanacions tant del Parlament Europeu com del propi Govern d'Espanya, el disseny que faça el Consell "ha de prioritzar els hotels com a receptors d'aquestes ajudes per a garantir la seua supervivència fins al final de la crisi sanitària".