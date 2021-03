Ecoembes i Baleària impulsen el reciclatge amb finalitats socials en les estacions marítimes de València i Dénia

D'aquesta forma, les dos ubicacions s'han convertit en els dos ports en els primers del país amb aquestes màquines, que faciliten el reciclatge als passatgers que passen diàriament per aquestes localitzacions, els qui, a més, rebran incentius sostenibles o socials cada vegada que ho facen, segons ha informat la naviliera en un comunicat.

Els beneficis que s'obtinguen d'aquest procés es tradueixen en ajudes per al Banc d'Aliments. És a dir, els usuaris rebran recompenses com col·laborar amb l'entitat sense ànim de lucre cada vegada que reciclen en aquestes màquines. A més, s'ha establit un límit setmanal d'incentius per a fomentar un consum "responsable" i "racional" d'aquest tipus d'envasos.

Aquest sistema de devolució i recompensa ja està funcionant en la ciutat de València a través dels contenidors grocs del carrer i de màquines situades en mercats i dependències municipals.

"La instal·lació d'aquestes dos màquines, tan sol uns dies després que Reciclos haja començat a funcionar a València, reflecteix que es tracta d'una regió que treballa per aconseguir els ambiciosos objectius en matèria de reciclatge marcats per la Unió Europea", ha declarat Xavier Balaqué, gerent d'Ecoembes a la Comunitat Valenciana.

En la mateixa línia, també ha agraït a Baleària "la seua aposta per aquest nou sistema, que evoluciona l'hàbit del reciclatge, fortament implantat en el nostre país, situa els ports de València i Denia com a exemples d'innovació al servici de l'economia circular".

Igualment, el director General de Baleària, Georges Bassoul, ha destacat la "col·laboració des de fa molt temps" amb Ecoembes per a "impulsar el reciclatge en els nostres bucs i estacions marítimes". "cal destacar que usem materials biodegradables en les nostres cafeteries i restaurants i realitzem projectes d'economia circular. Ara anem més enllà, ja que aquest projecte té un fi solidari darrere", ha conclòs.