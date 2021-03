Cvirus.- Ribó: "Aquestes Pasqües és imprescindible la crida a la responsabilitat i no predicar més llibertat com Madrid"

Ribó, en roda de premsa per a explicar els usos de Sant Vicent de la Roqueta, ha recalcat sobre este tema que, com a autoritat municipal, i en açò té "la seguretat" d'"anar colze a colze" amb el president de la Generalitat, Ximo Puig, vetlarà per fer complir les normes de "forma seriosa" encara que la Comunitat Valenciana es troba en la part baixa de contagis, enfront de Madrid, que malgrat estar en la part alta, "predica més llibertat".

"Les autoritats no han de fer apologia d'unes llibertats que no són i s'han de respectar les normes i no fer les coses que s'estan fent en alguns llocs del centre del país", ha assenyalat.

Per a açò, ha recalcat que la Policia Local "farà complir les normes" i hi haurà un control en la ciutat per a garantir que es compleixen les normes sanitàries i els límits d'aforament establits per a frenar la Covid-19 amb una especial vigilància des d'ara de les platges i passejos marítims perquè no es produïsquen els repunts que s'estan registrant a Europa. "Estem al final del túnel si som seriosos en el compliment de les mesures i amb les arribada de les vacunes", ha postil·lat.