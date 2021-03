València concentrarà en Sant Vicent de la Roqueta tota la gestió cultural municipal com a símbol de la ciutat

L'antic monestir de Sant Vicent de la Roqueta concentrarà tota la gestió cultural de l'Ajuntament de València i, al mateix temps, es convertirà en un contenidor cultural amb exposicions sobre el propi complex i altres activitats. Aquest conjunt històric rehabilitat posarà en valor les restes arqueològiques trobades i el simbolisme tant del patró de la ciutat que dóna nom al complex com del propi edifici i la seua relació religiosa i identitària amb la capital del Túria.

Els usos finals, com va avançar 20minutos, seran culturals, però quedava per definir tant la tipologia dels mateixos com la seua distribució entre les diferents plantes d'aquest bé d'interés cultural (BIC) recentment restaurat, que té una superfície construïda de 3.034 metres quadrats distribuïts entre la planta baixa i les tres superiors.

Després d'estudiar diverses propostes, el Govern local ha elevat aquest dimarts l'acord aconseguit sobre els usos finals mitjançant una moció de l'alcalde, Joan Ribó, que serà aprovada en la Junta de Govern Local. D'aquesta manera, una vegada consolidat l'edifici, estudiades les seues restes arqueològiques (que van apuntar al fet que la majoria dels mateixos són posteriors a la conquesta cristiana de la ciutat en el segle XIII) i condicionat el seu interior, quedarà per executar el projecte d'adequació de les seues estades per als usos proposats.

Pòrtic tardoromànic de l'església, construïda en el segle XIII. EDUARDO MANZANA

Fins al moment, l'Ajuntament ha invertit més de 3 milions d'euros en tots aquests treballs, als quals se sumarà el milió i mig d'euros que suposarà la contractació de les obres per a deixar a punt l'immoble de cara als seus nous usos. Aquest últim projecte, segons ha detallat la vicealcaldessa i regidora de Desenvolupament Urbà, Sandra Gómez, afectarà una superfície de 975 metres quadrats. La seua distribució serà la següent:

Planta baixa. Serà la zona cultural oberta al públic. Albergarà una exposició amb les restes arqueològiques trobades en el monument històric artístic nacional, la qual cosa permetrà explicar el seu context històric, religiós i simbòlic per a la ciutat. S'instal·larà un centre de peregrinació i d'interpretació del complex de Sant Vicent de la Roqueta (antic monestir i església), una sala multiusos i una botiga, i es donarà un espai a les associacions vicentines. A més, en el claustre, de 365 metres quadrats, es realitzaran activitats culturals.

Una de les estades de la planta baixa. EDUARDO MANZANA

Planta primera. S'instal·laran dos serveis municipals de l'àmbit cultural: el de Patrimoni Històric i Artístic, que comptarà amb una superfície de 208 metres quadrats, i el de Cultura Festiva, que tindrà 262 m².

Planta segona. En aquestes dependències estaran els serveis de Recursos Culturals, amb 92 metres quadrats, i d'Acció Cultural, amb 140 m².

Planta tercera. El nivell superior es destinarà a zona d'instal·lacions. Es contempla la funció de magatzem i, tal vegada, alguna zona de reunions.

Gloria del segle XVIII, sòl radiant que portava fum calent a la paret. EDUARDO MANZANA

"Té un simbolisme especial per a la ciutat"

Ribó ha afirmat que en 2015 l'edifici es trobava en una situació "ruïnosa" i que ara es convertirà en la part de l'Ajuntament dedicada a l'àmbit cultural "perquè creiem que és el lloc ideal". En aquest sentit, ha afirmat que Sant Vicent de la Roqueta "té un simbolisme especial per a la ciutat de València, perquè és el patró de la ciutat. Respectem els elements històrics i religiosos d'aquesta ciutat i ho fem amb fets més que amb paraules", ha afegit.

Les estades superiors, amb centenars de metres quadrats de superfície. EDUARDO MANZANA

Segons ha detallat, la nova seu per a la gestió cultural permetrà guanyar espai a serveis que en aquests moments estan dispersos entre diferents edificis com la Casa Consistorial o l'antiga Tabacalera. Així, aquestes dependències s'uniran "per a fer les tasques de manera conjunta i perquè puguen ser utilitzats per totes les associacions vicentines", a les quals aquest mateix dimarts exposaran el projecte d'usos.

Un espai cultural "visible i obert"

La vicealcaldessa Sandra Gómez ha destacat la importància de les troballes arqueològiques en l'antic complex religiós "per a la memòria històrica de València" i la seua posada en valor en la planta baixa. "Hem d'evitar rehabilitar, conservar i després tornar a tapar. Han de ser espais visitables i oberts", ha afirmat sobre aquesta mena d'elements patrimonials restaurats.

En la seua opinió, es tracta de "un espai molt gran" que també "ha de ser utilitzat des del punt de vista de la gestió", per la qual cosa ha subratllat la iniciativa de concentrar tota la capacitat de gestió cultural de l'Ajuntament en un "símbol de la cultura de València" que es convertirà en "un actiu cultural més". A més, serà una manera de descentralitzar l'oferta cultural de la ciutat en activar-se un espai nou en el barri d’Arrancapins.

Claustre interior. EDUARDO MANZANA

Per part seua, el vicealcalde Sergi Campillo, ha informat de la redacció, ja en marxa, d'un pla rector de redistribució dels espais a causa de l'alliberament de dependències que suposarà aquest trasllat a Sant Vicent de la Roqueta. En aquest sentit, ha detallat que, en aquests moments, la Casa Consistorial (l'edifici històric de l'Ajuntament) està "al màxim d'ocupació" i també les dependències municipals de l'antiga Tabacalera. D'aquesta manera, aquesta rehabilitació suposarà una reorganització dels serveis municipals, que guanyaran espai i estaran més interconnectats en la seua nova ubicació.

Reurbanització de l'entorn

Una assignatura pendent per a la posada en marxa del nou complex cultural és l'estat de l'entorn, que presenta voreres molt estretes. "Estem treballant en un projecte d'ampliació de les voreres i de connexió amb el carril bici", ha afirmat Sandra Gómez. Segons ha detallat, s'executarà enguany, ja que l'actuació està pressupostada i es treballa per a traure-la a licitació. En qualsevol cas, ha afirmat que arribaran a temps per al trasllat, ja que primer s'hauran de realitzar les esmentades obres d'adequació dels espais a l'interior de l'edifici.