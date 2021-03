Albert Álvarez ('Supervivientes') presenta su libro 'Metamorfosis': "Lo natural hubiese sido entrar preso"

Si no hubiera sido por el deporte, ahora mismo no estaría donde está. Y él lo sabe y ha sido tan sincero con ello que incluso ha escrito un libro en el que relata cómo pasó de los conflictos callejeros de barrio a ser siete veces campeón de España en salto de pértiga.

Se llama Metamorfosis y en él Albert Álvarez, conocido por haber sido concursante de Supervivientes 2019 y más tarde de La casa fuerte, se ha sincerado tras haber pasado un año y medio muy duro, pues tuvo que dejar su pasión por culpa de las continuas lesiones.

El que fuera colaborador de Telecinco en Mujeres y Hombres y Viceversa explica cómo empezó en la televisión con la idea de no rendirse en su vida y continuar dicha exitosa carrera en la pequeña pantalla tras sufrir estos varapalos, rehaciéndose como escritor a sus 31 años.

Le ha contado a Lecturas que su infancia y adolescencia no fue un camino de rosas, sobre todo porque las visitas a los juzgados se había convertido en su día a día. "Con 15 años empecé a tener una serie de conflictos en la calle que me llevaron por mal camino y hasta los 18 años estuve bastante perdido", comienza diciendo.

Albert Álvarez no tiene dudas de que si no hubiese sido por su entrenador su suerte habría sido muy distinta y más parecida a la de otros compañeros y amigos de la infancia: "Él era inspector de la policía nacional. Fue mi ángel de la guarda. Recuerdo que alguna vez la policía vino a buscarme a las pistas de atletismo y él hablaba con ellos".

No acabar en el calabozo es algo por lo que siempre le estará agradecido porque, añade, para él "lo natural" hubiese sido "entrar preso". "Todo el mundo en mi entorno lo hacía", reconoce, así como da un dato para ejemplificar a lo que se refiere: "Piensa que, de catorce amigos míos, once entraron presos".

"Me juntaba con gente que hacía cosas y yo estaba pringado igual. Me equivoqué muchas veces en mi adolescencia, estuve pagando juicios hasta los 22 años", remata, antes de acabar con una nota de esperanza que espera que sirva también a otros jóvenes como él: "Ser deportista me ayudó mucho".