"Soy Bal, Edmundo Bal": el candidato de Cs a las elecciones de Madrid se presenta al más puro estilo James Bond

El candidato de Ciudadanos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Edmundo Bal, ha lanzado este lunes un vídeo de presentación en el que saca pecho de ser "el cesado" por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y por su papel en las causas de la 'trama 'Gürtel' del 'Procès' en Cataluña.

"Cuando me preguntan quién soy siempre respondo lo mismo, soy un servidor público que he dedicado toda mi vida a conseguir, a pelear por los intereses generales de este país", arranca el vídeo difundido por redes sociales con el que el candidato se presenta ante el electorado madrileño tras ganar la semana pasada las primarias del partido de cara a las elecciones anticipadas del 4 de mayo.

Así, los más de tres minutos de esta pieza el candidato reivindica tanto su pasado como abogado del Estado como su paso al frente en política, que le ha llevado a ser portavoz nacional de la formación y como portavoz adjunto del Congreso de los Diputados, donde se convirtió en la cara más visible de los 'naranjas' durante la baja por maternidad de su líder nacional, Inés Arrimadas.

Comienza recordando que él era el abogado del Estado jefe del Departamento de Penal que llevaba la causa del 'Procès' y que se negó "en rotundo a decir mentiras en un escrito de acusación" y le cesaron. En ese momento se le pidió que retirara la violencia del escrito y que por lo tanto se acusase a los líderes independentistas de sedición y no rebelión.

"¿Sabes que pasa? Que no soporto las presiones de los políticos a los funcionarios públicos que solo quieren hacer su trabajo. No soporto la mentira", espeta el candidato, quien describe como "una sorpresa" entrar en política y explica que en ese momento se preguntó a sí mismo cómo podía cumplir mejor su "vocación de servicio público".

Salto a la política y lucha contra la corrupción

Un salto que dio de la mano de Ciudadanos, que ha descrito como el proyecto de "regeneración, honestidad, limpieza y lucha contra la corrupción". "Bien lo saben los acusados de la 'trama Gürtel', con la firmeza con la que yo ejercía la acusación contra ellos", añade Bal a cámara para dar paso a imágenes de recurso de una de sus intervenciones en este proceso durante 2017.

Esta corrupción política es otro de los ejes con los que se presenta Edmundo Bal, quien reconoce que le indigna "muchísimo" la "irresponsabilidad" de aquellos servidores públicos que no dedican "sus fuerzas y capacidades" a salvaguardar los intereses públicos.

Su hoja de ruta, según ha relatado, también pasad por evitar la "división y el enfrentamiento" en la esfera pública, especialmente durante la pandemia en la que "no se puede perder más tiempo". Frente a los "populismos y extremismos" se ha situado a sí mismo, como ya hiciera durante la presentación de su candidatura el sábado en un acto en la plaza de Santa Ana junto a Arrimadas y la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís".

"Si todavía no me conoces, me presento. Soy Bal, Edmundo Bal", concluye el candidato con el que Cs buscará conseguir representación en la Asamblea de Madrid el próximo 4 de mayo.