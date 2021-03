El nuevo colegio de Cerro Gordo en Badajoz abrirá sus puertas el próximo curso escolar con unas 700 plazas

Así lo ha anunciado la consejera de Educación y Empleo, Esther Gutiérrez, en una rueda de prensa telemática en la que, acompañada del secretario general técnico de la Consejería de Educación y Empleo, Rubén Rubio, ha informado sobre la puesta en marcha de este nuevo centro educativo, que visita posteriormente y será uno de los más grandes de la región junto al nuevo planificado en Plasencia.

En su intervención, Gutiérrez ha detallado que "normalmente" cuando se abre un centro educativo nuevo lo primero que se hace es implantarlo de una forma progresiva y ofertar Educación Infantil, pero que en este caso van a ofertar todos los niveles, desde Educación Infantil, incluido dos años, hasta 6º de Primaria, por lo que se ofrecerán 75 plazas por nivel educativo y aproximadamente unas 700 en total, ante lo cual ha matizado que se debe tener en cuenta que también se ofertarán dos aulas de dos años.

Del mismo modo, ha explicado que el nuevo colegio ofrecerá los servicios complementarios de cara al próximo curso, tanto aula matinal como comedor escolar, y que será un centro bilingüe, la región tiene seis centros bilingües, en una barriada como Cerro Gordo en la que estiman que hay unos 600 niños de todas las edades, aunque entienden que "la demanda no va a ser completa al 100 por cien de las plazas" dado que habrá alumnos con compañeros y amigos en otros centros educativos que "no quieran o no les interese" cambiar de colegio.

"El propio centro oferta plazas suficientes para prácticamente la totalidad de los alumnos, pero vamos a ver cuál es la demanda", ha apostillado la consejera.

INNOVACIÓN EDUCATIVA Y METODOLOGÍAS ACTIVAS

También ha avanzado que "apostará, como no puede ser de otra manera, por la innovación educativa, metodologías activas y también la transformación digital en el aula", en relación a lo cual ha hecho hincapié en que se trata de instalaciones "totalmente innovadoras por la nueva construcción" y en que "lo importante será el proyecto a llevar a cabo", de manera que van a elegir a un equipo directo que tiene que poner en marcha "un proyecto totalmente innovador, que apueste por las metodologías activas y, por supuesto, por el desarrollo digital en las aulas".

Ha destacado además que su desarrollo como centro bilingüe "marca, evidentemente, un proyecto claro por el que apuesta la propia Consejería en cuanto a la partida de este centro educativo": "en nuestra región hay centros educativos que son muy innovadores y hay otros que les cuesta un poquito más, este que nace de nuevo se va a requerir un proyecto de desarrollo en las líneas que os he detallado anteriormente".

En total, ha remarcado Gutiérrez, 4,5 millones de euros en instalaciones "innovadoras" y también en unos espacios exteriores "amplios" que incluyen arenero, huerto o pistas polideportivas que "harán realidad este nuevo centro educativo, que además de garantizar el derecho básico a la educación de estos niños y niñas de su propia zona y barrio", también y "sobre todo" permitirá "descongestionar" la escolarización de los centros de la cercana zona de San Roque.

La consejera ha indicado igualmente que el equipo directivo lo van a nombrar con carácter extraordinario el próximo día 1 de julio, mientras que en cuanto a la plantilla docente ha dicho que, teniendo en cuenta la totalidad de las plazas, abarcará un número de 53 docentes para este nuevo centro educativo "siempre que se completen las plazas y en función de la demanda y de la matriculación que se lleve a cabo".

En este punto, ha matizado que este curso la Consejería va a mantener el transporte escolar a los centros de la zona, dado que entienden que habrá familias que decidan mantener a sus hijos en los colegios en los que ya están escolarizados.

Unas obras que, como ha agregado, se suma al resto de actuaciones "ejecutadas y comprometidas" en la ciudad de Badajoz con un montante de 18,27 millones para la capital pacense y que se han invertido en 131 actuaciones "casi en la totalidad de los centros educativos de la propia ciudad".

DETALLES DEL CENTRO

En relación a las características del centro, Esther Gutiérrez ha señalado que la obra sigue en ejecución, pero que "evidentemente" hay unos plazos, según los cuales barajan que estará finalizado "perfectamente" para el inicio del curso escolar, dado que habrá que proceder también a instalar el mobiliario.

Rubén Rubio ha detallado por su parte que tiene construidos 5.000 metros cuadrados en una parcela de 10.000 metros cuadrados, mientras que en cuanto a su distribución ha subrayado que en la planta baja están las aulas de Infantil, las zonas comunes como gimnasio, comedor y biblioteca, y la sala de usos múltiples de Infantil y espacios administrativos.

En la primera planta se sitúan las aulas de Primaria y la sala de usos múltiples de Primaria y en los espacios exteriores el patio de recreo de 7.000 metros cuadrados, diferenciados entre Infantil y Primaria, arenero, huerto y dos pistas polideportivas.