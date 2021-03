Detingut a Peníscola un excoronel uruguaià buscat per genocidi i responsable del Pla Còndor en els 70 i 80

Segons ha informat la Policia en un comunicat, la detenció es va realitzar conjuntament, a finals del mes de gener, per la Brigada Provincial d'Informació de Castelló i per la Interpol, en virtut d'una ordre de detenció i ingrés a la presó decretada per l'Audiència Nacional.

El detingut va ser presumptament un dels responsables a l'Uruguai del 'Pla Còndor', un intent sistemàtic d'acabar amb la dissidència política a Amèrica Llatina durant el període de dictadures militars que es van succeir en la dècada dels 70 i principis dels 80.

Les autoritats judicials uruguaianes l'acusen d'haver detingut il·legalment, torturat i fet desaparéixer joves militants d'organitzacions opositores al Govern Militar de l'Uruguai vigent entre els anys 1973 i 1985, l'activitat dels quals era essencialment el repartiment de propaganda i l'organització de manifestacions i reunions polítiques. Per aquests fets, l'excoronel està acusat de delictes de genocidi i lesa humanitat.

El militar va ser detingut el passat 28 de gener a la localitat castellonenca de Peníscola encara que la seua entrega a la Direcció General Contra el Crim Organitzat i Interpol uruguaiana va tindre lloc dissabte passat. L'Audiència Nacional havia emès una ordre de detenció en 2018, sol·licitada per les autoritats d'eixe país amb l'objectiu de procedir al seu enjudiciament.

La Policia ha destacat que la detenció, al costat de la seua posterior entrega a les autoritats uruguaianes, "demostra el ferme compromís de la Policia Nacional per impulsar la cooperació internacional en l'àmbit bilateral i multilateral".