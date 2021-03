Carlos Sobera, sobre su hijastra Arianna, azafata con él en 'El precio justo': "Estoy muy celoso porque se come la pantalla"

La hijastra del presentador Carlos Sobera ha debutado en televisión como azafata de El Precio Justo, en los tres primeros programas del mítico concurso que ya se han grabado y que ha presentado este martes Mediaset, que incorporará el formato a su parrilla de forma inminente, primero en prime time y después en emisión diaria.

La Razón adelantaba el fichaje de Arianna Aragón Santamarina como azafata del concurso, junto a otro compañero llamado Aitor, encargados de presentar los productos y los lotes cuyo precio han de adivinar los concursantes.

20minutos.es ha preguntado a Carlos Sobera sobre su experiencia al trabajar con Arianna, hija de la esposa de Sobera, Patricia Santamarina.

"La experiencia ha sido buena, desde el primer día se soltó mucho, tiene mucho desparpajo y lo hace francamente bien", decía Sobera durante la presentación del concurso.

Sobera está en El precio justo dinámico y enérgico. "Me adapto muy bien a los formatos según sean, nunca lo haría en Volverte a ver, pero este formato exige una actitud de fiesta, de alegría, de celebración", explicaba Sobera.

"Empiezo bailando casi todos los programas, raro es el que no bailo, no canto o no estoy todo el rato arriba", adelantaba el presentador, que también hacía ver que "todo el mundo está a ese compás, el público, los compañeros… porque es el tono que el programa exige".

No es una excepción Arianna, que "bailando es un fenómeno, está muy contenta, no se corta en absoluto", según describía Sobera.

Su buena relación se ha podido ver ante las cámaras: "Yo le doy palique a todo el mundo, a las y los azafatos también, aprovecho para que se puedan lucir, les pregunto, les pongo en aprietos… y ella y Aitor han respondido muy bien", valoraba el presentador.

Bromeando, afirmaba estar "muy celoso" porque Arianna "cada vez que sale en pantalla se la come". "Alguien se va a dar cuenta de lo feo que yo soy en comparación con ella", decía riendo Sobera.

"No la regaño nunca, pero consejos sí que le doy", decía el orgulloso padrastro.