La Semana Santa de Ana Rosa Quintana: vacaciones adelantadas, confinada con "los chicos en casa" y haciendo torrijas

Desde que el pasado miércoles Ana Rosa Quintana sorprendiera a los espectadores presentando El programa de Ana Rosa desde su casa por haber estado en contacto con un positivo en coronavirus, la presentadora no ha faltado ni un solo día a la cita con los espectadores.

"Estoy fenomenal, engordando. Imagínate en Semana Santa y sin poder salir de casa. Ya he probado las torrijas", bromeaba con sus compañeros los primeros días de su confinamiento obligatorio antes de terminar con la cuarentena preventiva de 10 días que la llevará hasta después de la época festiva.

Sin embargo, este lunes anunció que, dadas las circunstancias, había decidido adelantar sus vacaciones de Semana Santa.

"Mi casa se ha complicado, tengo a los chicos en casa", revelaba la comunicadora a los espectadores, informando de las vacaciones escolares de sus hijos.

Con todo, se presenta una Semana Santa muy diferente a las habituales para la presentadora. En plena cuarta ola de la pandemia y confinada en casa, eso sí, con mucho humor, Ana Rosa tirará de ingenio para matar las horas que ello supone.

"Me vais a permitir que me reincorpore de nuevo el lunes porque me tengo que poner a hacer torrijas", ya avanzó, con lo que, es de suponer, dedicará tiempo a cocinar uno de sus platos preferidos y del que ya ha hablado en otras ocasiones.

Lo que no se sabe es si estos días de 'encierro' se le harán muy cuesta arriba a la presentadora, ya que, tal y como ella afirma, se encuentra perfectamente.

Eso sí, si decide pasar tiempo en el despacho improvisado desde el que ha conectado con el programa de Telecinco, al menos tendrá vistas al jardín.