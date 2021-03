Hisenda facilita la presentació de documents telemàticament en liquidar impostos amb Agència Tributària Valenciana

La nova ordre permet la presentació electrònica de tot tipus de documentació que no tinguen caràcter notarial de forma complementària a l'autoliquidació, segons ha informat la Generalitat en un comunicat. D'aquesta forma, per primera vegada, es permet presentar còpies electròniques de documents privats, com per exemple els relatius a una donació, o de documents judicials.

Amb aquesta mesura, la Direcció General de Tributs i Joc pretén seguir avançant en la implantació de l'administració electrònica en l'àmbit tributari, una cosa especialment important en l'actual context derivat de la Covid-19.

Una altra de les novetats que inclou l'ordre, que s'ha publicat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), és que permet la utilització d'altres tipus de firma electrònica, que fins ara no estaven autoritzades en l'àmbit tributari, encara que sí que eren admeses per la Generalitat per a tràmits generals.

Aquesta mesura permet adaptar l'anterior normativa als nous temps, en admetre qualsevol tipus de firma per als tràmits amb l'ATV, sempre que aquest mètode estiga autoritzat per la Generalitat.