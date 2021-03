Melania Álvarez considera "de justicia" la flexibilización de las restricciones en residencias

"Es de justicia", ha dicho Álvarez sobre esa flexibilización, coincidiendo con el diputado de Ciudadanos Armando Fernández Bartolomé, quien le ha preguntado sobre el asunto. "Hay que permitir que la gente sea libre" ha reclamado el parlamentario.

Álvarez ha respondido que se sigue trabajando en un protocolo para flexibilizar las condiciones a partir del 9 de abril, que afectará a cuestiones como salidas, visitas, vida interior y los nuevos ingresos. Se están basando en el Gobierno asturiano en dos documentos. Uno es el elaborado por la Consejería de Salud el 11 de marzo. Otro es más reciente, fruto del Consejo Interterritorial de Salud y también relativo a las residencias.

El protocolo permitirá "recuperar las condiciones de vida" en las residencias. Álvarez ha dicho que reciben mensajes de familias e incluso de residentes, lo que les permite ponerse "en su pellejo".

No obstante, ha dicho que habrá que seguir siendo "prudentes" porque la vacunación es efectiva "pero no impide la capacidad de contagiar". La dirigente asturiana espera que lo que ocurra estos días en Semana Santa no afecte al horizonte temporal para esas medidas de flexibilización, fijado en ese 9 de abril.