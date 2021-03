AVIA, Nutai i l'ITE aposten per una planta de reciclat de bateries d'automòbil per a donar-los una segona vida útil

Segons ha informat AVIA en un comunicat, enfront de la "guerra" per la instal·lació de fàbriques de bateries, el projecte Retebave, que ha comptat amb un pressupost de 212.000 euros, ha analitzat la possibilitat de donar-li una segona vida a les bateries dels automòbils o reciclar-les de manera "sostenible i segura".

El projecte, que tenia com a objectiu analitzar la viabilitat d'instal·lacions de reciclat i el seu escalat industrial, ha confirmat que efectivament les bateries d'automòbils poden reutilitzar-se en altres sectors, com és cas de les energies renovables i fotovoltaica.

Retebave tenia com a objectiu "caracteritzar el segon ús que se li pot donar a les bateries, i en cas que es rebutgen totalment, perquè han arribat al final de la seua vida útil, reciclar-les de manera segura, sostenible i automatitzada".

"Es tractava de desenvolupar un projecte que estudiara un procés industrial per a automatitzar i digitalitzar el reciclat de bateries o el seu segon ús", segons ha explicat Enrique Vacas, director general de Nutai.

Vacas ha confirmat que "una segona fase del projecte serà determinar la inversió necessària per a construir una planta de reutilització i reciclat industrial i eficient. Nosaltres ara hem treballat i confirmat que una planta de reciclat és necessària i les utilitats que es pot donar a aquests components dels vehicles elèctrics".

En qualsevol cas, a aquesta segona fase s'incorporarien nombroses tecnologies com l'automatització de processos, IoT, anàlisis de dades, deeplearning, anàlisis energètiques, aplicació de tècniques energètiques de sostenibilitat, entre unes altres.

Una altra de les conclusions del projecte és la necessitat que el reciclat de bateries es faça en instal·lacions "extremadament segures donada la perillositat dels components". "Els elements físics i químics que les componen les cel·les o els ARRAYS poden genera problemes d'ignició espontània", ha manifestat Vacas.

Per a Enrique Vacas, "plantejar el desenvolupament d'una planta completament automatitzada i adequada a un nou procés productiu que fins al moment no existeix, és fonamental si volem avançar en la línia d'innovació i desenvolupament en l'àrea energètica marcada per la Comunitat Valenciana".

Aquest projecte posa el focus "en el nou model de mobilitat, basat en vehicles elèctrics i en la necessitat de processos productius sostenibles i àgils, no ja en la fabricació dels vehicles, sinó en el cicle de vida de tots els seus components".

Retebave s'emmarca en la convocatòria de 22 de maig de 2020 del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme pel qual es recolza a les Agrupacions Empresarials Innovadores amb l'objectiu de millorar la competitivitat de les pimes.