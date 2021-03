La Guardia Civil desaloja una fiesta ilegal en una finca rural de Calahorra (La Rioja)

La intervención tuvo lugar alrededor de las 03,30 horas del día 28 en el paraje 'La Ambilla' de Calahorra y en ella participaron las unidades del Servicio de Seguridad Ciudadana. Durante el desalojo de los 15 participantes no se registraron altercados ni detenciones y se llevó a cabo de forma escalonada debido a que la mayoría de ellos se encontraban perjudicados, presuntamente por la ingesta de bebidas alcohólicas u otras sustancias.

Cada uno de los asistentes fue informado de manera clara y concisa de que serían propuestos para sanción por incumplir la totalidad de las medidas sanitarias puestas en marcha para luchar contra la Covid-19 - vulnerar las horas de movimiento nocturno, no usar mascarilla, no guardaban la distancia social, compartir todo tipo de bebidas, etc-.

Las actuaciones han sido puestas a disposición de la Dirección General de Justicia e Interior en La Rioja.

Además, durante el fin de semana se llevaron a cabo 141 actuaciones derivadas por incumplimiento al cierre perimetral de la Comunidad Autónomas, se identificaron a 2.263 personas y se controlaron a 1.806 vehículos.

También, fueron propuestas para sanción 293 personas, de las que 105 fueron por cuestiones relativas a incumplimientos de aspectos sanitarios relacionados con el COVID-19, y 188 por temas de seguridad vial.