Educació publica el calendari d'admissió i matriculació per al pròxim curs en Infantil, Primària, ESO i Batxiller

En concret, la presentació de sol·licituds d'admissió telemàtica en Infantil i Primària serà del 25 de maig al 2 de juny i la matriculació de el 1 al 16 de juliol. La publicació de places vacants es realitzarà el 24 de maig.

L'admissió en ESO i Batxillerat serà del 3 al 14 de juny i la matriculació del 26 al 29 de juliol. Les places vacants es coneixeran el 2 de juny, anuncia el departament de Vicent Marzà en un comunicat.

Educació recorda que el procediment d'admissió és especialment important per a les famílies que matriculen als seus fills per primera vegada en Infantil de 3 anys, en les aules gratuïtes de 2 anys dels CEIP i en escoles infantils de titularitat de la Generalitat de 0-3 anys.

En Primària, ESO i Batxillerat, les famílies utilitzen aquest procés en menor mesura, solament per a canviar els fills de centre educatiu per raons com el canvi de residència.

El procés d'admissió és el primer tràmit que es realitza per a l'escolarització per primera vegada o per a sol·licitar canvi de centre. Ho realitzen les famílies i se centra a aportar tota la informació i posar les opcions dels centres preferents per a efectuar la baremació i la determinació del centre.

MATRÍCULA TELEMÀTICA

Com a novetat de l'any passat, la gran majoria de les famílies va realitzar aquest tràmit de manera telemàtica en l'espai web 'telematricula.es'. Aquesta tramitació, creada per la Generalitat per a donar solució al primer confinament, està consolidada i establida com a opció preferent a partir d'ara.

Actualment, Conselleria treballa en l'actualització del portal per a habilitar-ho en el calendari previst. Aquesta pàgina inclourà tota la informació per a realitzar el procediment d'admissió, així com respostes a preguntes freqüents. En breu s'informarà detalladament.