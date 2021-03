Planten una falla per a exigir la supressió dels paradisos fiscals

La Campanya per una Justícia Fiscal es va concentrar ahir en la plaça de l'Ajuntament de València per a mostrar les “greus” conseqüències que suposen els paradisos fiscals per a les arques de l'Estat i exigir la seua erradicació. Allí van escenificar la plantà d'un moment faller amb el lema ‘La Vidriola Falla: monument efímer per la Justícia Fiscal’, com a acte de protesta.

El monument, exposat durant unes hores, va ser encarregat a l'artista Paco Pellicer i va consistir en una vidriola de tres metres d'alçada que simbolitza els estalvis de l'Estat i la fallida del sistema fiscal. A més, es va dur a terme una representació, protagonitzada pel ‘guardià cec de la falla’, per a enumerar els “severs efectes econòmics i socials de la càrrega desigual, així com l'evasió i el frau que comporta l'ús dels paradisos fiscals com a instruments financers”.

La Campanya per una Justícia Fiscal està recolzada per onze entitats, com l'Associació Valenciana per al foment de l'Economia del Bé Comú (AVEBC), CC OO-PV, CVONGD, Intersindical Valenciana, Pobresa Zero, UGT-PV i Oxfam Intermón. Diversos integrants d'aquestes entitats van llegir un manifest per a l’“eliminació dels paradisos fiscals com un dels instruments més mortífers que comporten un afebliment dels ingressos del sistema tributari de molts països”.

Així mateix, van portar pancartes amb missatges com “Justícia fiscal o Ingressos suficients = Despesa en dignitat. Per un sistema fiscal progressiu, redistributiu i suficient”, i cartells en els quals posava “Infraestructures i serveis públics accessibles”, “Serveis socials públics de qualitat”, “Ocupació i salaris dignes” o “Accés a energies, aigua potable i internet”. També van corejar “Els seus paradisos fiscals, els nostres inferns socials» i van rebre el suport de l'alcalde Joan Ribó.