La ràtio d'alumnes per aula baixarà en 53 municipis després de la caiguda de la natalitat

La Conselleria d'Educació reduirà la ràtio màxima en Infantil de 3 anys per al curs 2021/2022 en 53 municipis a causa d'una major baixada de la natalitat. Així, es disminuirà la proporció a 20 alumnes per aula en aquest tram en 34 localitats (17 a València, 14 a Alacant i tres a Castelló) on el descens en el nombre de naixements ha sigut més intens, i en altres 19 la ràtio serà de 23 (11 a València, cinc a Castelló i tres a Alacant).

El màxim d'alumnes per classe en Infantil de 3 anys està fixat en 25, encara que, des de fa diversos cursos, la Conselleria està reduint encara més aquest màxim en les poblacions on és possible per la baixada de la natalitat. Això permet que hi haja encara menys alumnes per aula i facilita una millor qualitat educativa, a més de mantindre les unitats educatives existents i el personal docent, van apuntar ahir des de la Generalitat.

D'aquesta manera, es manté l'oferta d'unitats, amb més personal docent que atén menys escolars per aula. Amb aquesta mesura, es permet mantindre per al pròxim curs 117 unitats educatives d'Infantil en els municipis on s'ha fet la baixada de ràtios generalitzada. L'etapa Infantil de 3 anys suposa, de manera generalitzada, l'inici de l'escolarització per a l'alumnat.

El pròxim curs s'escolaritzen per primera vegada els xiquets i xiquetes nascuts en 2018. La taxa bruta de natalitat valenciana en 2018 va arribar al seu nivell més baix en 44 anys amb 7,7 naixements per cada 1.000 habitants. Eixe any van nàixer en la Comunitat Valenciana 38.018 xiquets i xiquetes, la xifra més baixa en 20 anys.

Aquest fet, unit a la disminució de l'arribada de població, dóna com a resultat que el nombre de menors que s'han d'escolaritzar s'haja reduït considerablement, especialment en algunes poblacions valencianes. Així, en alguns municipis es passa a 23 alumnes per aula i en uns altres a 20.

La reducció de ràtios no és una novetat, ja que una part de les poblacions proposades ja l’apliquen des d'altres cursos. Ara, la novetat és la incorporació de noves poblacions, la continuïtat de les quals ja tenien la ràtio més baixa o, entre aquestes, la baixada de 23 a 20 alumnes per aula, un fet que en aquests municipis es mantindrà en els següents cursos.

A la província de València hi haurà 28 localitats amb ràtios reduïdes en Infantil 3 anys. Seran 12 els municipis on s'implantarà per primera vegada la baixada de ràtios: Alberic, Alfafar, Almàssera, Benifaió, Buñol, Catarroja, Cheste, l'Eliana, Moncada, la Pobla Llarga, Requena i Silla. La nova ràtio de 20 alumnes per grup d'Infantil 3 anys s'implantarà en 17 municipis de la província: Alaquàs, Albaida, Benetússer, Benifaió, Buñol, Canals, Castelló, Cheste, l'Eliana, Mislata, Oliva, Ontinyent, la Pobla Llarga, Quart de Poblet, Sedaví, Silla i Xàtiva. Els 11 on s'establirà el màxim de 23 alumnes per unitat són Albal, Alberic, Alfafar, Algemesí, Almàssera, Alzira, Catarroja, Moncada, Requena, Tavernes de la Valldigna i Xirivella.

A més, Educació té previst obrir 35 noves aules gratuïtes de 2 anys en col·legis d'Infantil i Primària per al pròxim curs, que unides a totes les que ja estan establides en escoles i centres infantils sumaran 870 unitats. La conselleria donarà a conéixer “en breu” els col·legis que acolliran aquestes noves aules, que faciliten la incorporació primerenca al sistema educatiu amb una ràtio reduïda de 18 xiquets i xiquetes màxim per unitat.

L'oferta de places gratuïtes d'Infantil 2 anys per a l'actual curs 2020/2021 ha superat les 16.300 places escolars en 835 aules, 512 d'aquestes en escoles infantils municipals, altres 130 en escoles infantils de la Generalitat i 193 en escoles d'Infantil i Primària. Per tant, el pròxim curs 2021/ 2022, amb les noves 35 aules, els CEIP oferiran un total de 228 aules de 2 anys, amb la qual cosa s'eleva l'oferta global fins a les 870 unitats, que sumen prop de 17.000 places escolars.

Mínim d'aules confinades

El 99,9% dels grups escolars dels centres educatius valencians va concloure la quarta setmana de març sense incidències relatives a la pandèmia, és a dir, sense aules confinades. Segons les dades de la conselleria, dels quasi 47.000 grups, només el 0,1% es va veure perjudicat. Els aïllaments van afectar només 16 dels 1.845 col·legis i instituts sostinguts amb fons públics, al 0,03% de l'alumnat i al 0,1% del professorat. El total d'aules confinades ha disminuït un 52% respecte a la setmana anterior i ha marcat així el mínim de tot el curs.

En xifres

7,7 naixements per cada 1.000 habitants es van registrar en 2018, la xifra més baixa en 20 anys, la qual cosa ara repercuteix en el procés d'escolarització.

12 municipis valencians implantaran per primera vegada la baixada de ràtio derivada de la baixa natalitat.

20 alumnes per aula és la ràtio més baixa a la qual es pot arribar en Infantil, per davall del màxim de 25 escolars.

16.300 places gratuïtes s'han oferit aquest curs escolar en aules d'Infantil de 2 anys en la Comunitat Valenciana.