Marta Torné, ofendida por Dani Mateo por un comentario sobre su físico en 'Zapeando': "Esto lo voy a denunciar"

Durante la tarde de este lunes, Dani Mateo y Marta Torné, presentador y colaboradora de Zapeando, en laSexta, protagonizaron una lluvia de dardos que a punto estuvo de acabar mal, aunque siempre dentro del bueno rollo que caracteriza al programa.

Todo vino a raíz de una imitación de Dani Mateo de la voz Andrés Calamaro.

Entonces, su compañera de mesa hizo un comentario: "Vas a acabar con la voz de Calamaro si sigues fumando", le dijo Torné al presentador.

Entonces, dio comienzo una lluvia de zascas por ambas partes. "Pues tú has perdido mucho, tienes las caderas más anchas y el pecho caído", le espetó Dani. "¡Qué feo lo que me acabas de decir! Pero, ¿qué me acabas de decir?", reaccionó la actriz, completamente atónita.

"Pues tú has perdido mucho, tienes las caderas más anchas y el pecho caído"

"Has perdido bastante", repetía Mateo. "Si ahora se lleva la cadera más ancha y el culo grande, cariño. Es tendencia máxima y la gente se lo rellena", le cortó Torné.

"Lo de operarse se lleva entre la gente joven, tú ya no", insistía Mateo en su ataque.

"Esto lo voy a denunciar", contestaba Torné sin dar crédito a lo que estaba escuchando.

"Estás para hacer caldo, las cosas como son, alguien te lo tenía que decir"

"Lo siento, lo siento, pero alguien se lo tenía que decir. Estás para hacer caldo, las cosas como son, alguien te lo tenía que decir. Esto es así", remató el presentador, que seguía recordando el primer zasca de ella. "¿Meterse con mi voz? ¡Sinvergüenza!".

Mientras, Torné hacía oídos sordos. "Suerte que estoy ideal y no le hago ni caso".