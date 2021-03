Roberto Leal se cachondea de la camisa de Maxi Iglesias en 'Pasapalabra': "Te veo muy veraniego..."

Maxi Iglesias y Estefanía Luyk fueron los encargados este lunes de ayudar a Pablo a conseguir el mayor número posible de segundos para afrontar El Rosco de Pasapalabra con suficiente tiempo.

Pero en la presentación de los invitados, el actor tuvo que soportar, desde el buen humor, el vacile de Roberto Leal sobre el vestuario que había elegido para acudir al concurso de Antena 3.

"Estoy mirando el calendario y he pensado: ¿Cuando me he metido yo en el mes de agosto...?", afirmó el presentador, bromeando con el actor. "Es muy bonita la camisa...", añadió el conductor del programa.

Iglesias le contestó que "ha sido un regalo de mi madre que se fue de viaje y me la trajo. Me la dejó en casa y cuando supe que venía a Pasapalabra, pensé en ella para ponerme algo discreto".

"Como me ha dado envidia porque se ha ido al Caribe, me la he puesto", añadió. Pero Leal siguió con el vacile: "Ella te dijo que ya te la pondrías en verano... pero la llevas a finales de marzo".

El invitado le mandó un beso a su madre en agradecimiento del regalo, pero la camisa con multitud de dibujos no le dio mucha suerte, ya que no consiguió vencer a Víctor Palmero en 'La pista musical': "Tata, te pido perdón", afirmó.