Estefanía, en 'First dates': "La luna llena me altera y tengo que calmarme con meditación"

La fama de Bill Gates traspasa fronteras y es conocido en todo el mundo, excepto por Antonio: "No tengo ni idea de quién es ese chico", señaló el alicantino a su cita en First dates, Estefanía, sobre el magnate cofundador de Microsoft.

La joven fue la primera en llegar al local de Cuatro: "Las energías influyen muchísimo y la luna llena me altera. A veces tengo que calmar a mi mente con tres meditaciones", afirmó.

Carlos Sobera le preguntó su profesión, y la valenciana le contestó que "soy recepcionista en un barco, en un crucero. El mar me salva porque cada vez que me siento agobiada, salgo a la cubierta, lo veo, le lanzo mis problemas y me quedo bien".

Su cita fue Antonio: "Soy mecánico de motos y comparto mi hobby con mi trabajo porque son lo mismo", comentó en su presentación del programa. "Leo libros sobre emprendedores para mejorar mi negocio", añadió.

Ya en la mesa, la cena comenzó con un error por parte de Lidia Torrent, que se equivocó al servirles los platos, ya que le puso el vegetariano al mecánico, cuando era para la recepcionista.

Antonio y Estefanía, en ‘First dates’. MEDIASET

"Hay unas hamburguesas vegetarianas que las descubrí hace poco y que son una imitación de la carne, saben a ternera. Son de una marca muy famosa y hasta Bill Gates ha invertido en ella", comentó Estefanía.

Antonio puso cara de extrañeza y le contestó: "No sé quién es ese chico. No tengo ni idea de quien es Bill Gates, la verdad. Sé que es escritor de libros, pero no me he leído ninguno de él".

Antonio, en ‘First dates’. MEDIASET

Estefanía ignoró el desconocimiento de su cita del famoso empresario americano y le explicó que se había hecho vegetariana "por las energías y porque, en otra vida, fuimos animales".

El mecánico admitió que "no comparto tanta energía", mientras que ella sacó todos sus amuletos para enseñárselos a su pareja. También comentaron sus profesiones y aficiones para decidir si su relación tenía futuro o no.

Al final, Antonio no quiso tener una segunda cita con Estefanía porque "por tu trabajo en el barco no podríamos coincidir mucho. Te he visto muy buena persona, pero como amiga".

La valenciana se sorprendió de la explicación del mecánico, y le respondió que ella tampoco querría volver a quedar porque "he sentido lo mismo que él, cuando me necesite, estaré como amiga".