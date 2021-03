Javier se atreve con todo en 'Pasapalabra' y responde a las preguntas ¡cantando en latín!

Con Javier, Pablo ha encontrado un duro rival en Pasapalabra, y día a día ambos contendientes se ponen a prueba en el concurso de Antena 3, pero este lunes el salmantino demostró que se atreve con todo, hasta con lenguas muertas.

En 'La pista musical', Roberto Leal les dio la primera pista: "Os va a gustar... Año de la canción, 1975. Por cinco segundos..." y dio paso a los primeros acordes del tema que debían adivinar.

El primero en apretar el pulsador fue Javier, que arqueó las cejas antes de contestar: "Me suena a Aires de fiesta tara tara rara", respondió sin mucho acierto: "Bien intentado, pero no", señaló el presentador.

Pablo y Javier, en ‘Pasapalabra’. ATRESMEDIA

"No tengo ni idea, no me suena de nada", admitió Pablo. Entonces Leal pasó a la siguiente pista, un verso que era "un pilar de la canción": "Y sueña que es un gran campeón".

El salmantino volvió a ser el más rápido en apretar el pulsador: "Esta es de mi época y es Susanita tiene un ratón". El presentador le pidió que la cantara "un poquito" y el concursante señaló: "¿En castellano?".

Tras cantar las estrofas más conocidas del tema infantil, Leal le preguntó: "¿Te la sabes en otro idioma?". Javier le respondió que se la sabía en latín, y procedió a entonarla en la lengua muerta, para sorpresa de todos los espectadores.