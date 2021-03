María Patiño desmiente a Rocío Carrasco en 'Sálvame': "El silencio cómplice, por mi parte, nunca existió"

María Patiño ha intervenido este lunes en Sálvame para hablar de las últimas entregas emitidas de la serie documental Rocío, contar la verdad para seguir viva, donde Rocío Carrasco afirmó este domingo que la periodista conocía la infidelidad de Antonio David Flores.

La hija de Rocío Jurado recordó la pesadilla que vivió tras presenciar la deslealtad de su exmarido cuando ella estaba embarazada de su segundo hijo. "Había noches que no salía y me quedaba en la casa llorando, y gente que pasaba de vuelta me gritaban: 'Rociíto, eres una cierva embarazada'. Lo sabía todo el mundo, lo sabía gente de prensa, lo sabía María Patiño", relató.

Las palabras de Carrasco provocaron un gran revuelo en las redes sociales, motivo por el que la presentadora de Socialité se pronunció a través de una serie de tuits en los que aseguraba que "Rocío vivió y recreó una verdad pero no como fue" y que ella "mató" por contar "la verdad". Pero, lejos de pronunciarse únicamente en Twitter, este lunes también se ha defendido en Sálvame.

Lo viví pero no fue así. No le quiero quitar dolor , matè por demostrar la verdad, logré probarlo. Pasaron los años y pocos nos creyeron. Rocío no recuerda como ocurrió todo. https://t.co/4iGTRsT07F — Maria patiño (@maria_patino) March 28, 2021

"Tengo que decir que, por encima de todo, aunque está equivocada [Rocío] no rompe para nada la historia. Quiero empezar por ahí", ha avanzado la comunicadora por vía telefónica, asegurando que recuerda "muy bien" el año 1999, porque en aquella época atravesaba sus "inicios" en el ámbito periodístico.

"Yo creo que Rocío con el paso del tiempo ha perdido la noción de cómo fueron determinadas cosas que ocurrieron", ha explicado, ya que piensa que "en esa falta de conocimiento real de lo que está ocurriendo", Rocío intenta "responsabilizar" a algunas personas de la prensa del corazón.

"El silencio cómplice, por mi parte, nunca existió porque yo me entero en el año 2000. Yo estaba en una discoteca de moda y un amigo me dijo ‘creo que necesitas saber algo que desconoces’", ha desvelado, apuntando que su "única obsesión era contar la verdad" y que se dejó la piel para ello: "Me partí la cara".

Patiño ha revelado que, tras conocer la noticia de la infidelidad del ex guardia civil, buscó la forma de destapar este episodio. "Lo único que quería era 'necesito una prueba, necesito una prueba, necesito una prueba'", ha dicho. "Logré que esta chica entrara en un programa. [...] Sonsoles entró en un programa y dijo que 'sí'".

"Lo que te puedo garantizar, Carlota, es que ella sospechaba y mi obsesión era contar la verdad", ha insistido, aunque ha aclarado que Rocío Carrasco "no vio jamás a Sonsoles besándose con Antonio David" y que "Chayo Mohedano tampoco fue cómplice de ese silencio".

Además, Patiño ha dicho que Rocío Carrasco le agradeció su labor: "Rocío se sienta conmigo y me da las gracias". "Me parece genial que se vea lo que se está viendo de Antonio David porque esa es la realidad", ha zanjado.