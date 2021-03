El PP de Mojados lamenta la pérdida de 200 empleos al desestimar Saint Jean invertir en una nueva línea de producción

"En suma, no solo se ha anunciado la pérdida de 200 nuevos empleos en Mojados, sino que también se ha puesto de manifiesto, por parte de la dirección de la planta, la posibilidad que está barajando para deslocalizarse ante la tardanza en tener energía, teléfono y red", critica el PP.

Los 'populares' de Mojados, a través de un comunicado recogido por Europa Press, apuntan que la Junta ha recordado que existen polígonos en otras localidades vecinas que sí que cuentan con los servicios que se demandan, "pero es ahí donde debe intervenir el Ayuntamiento y su alcalde para demostrar que Mojados no merece ser menos, y no poner excusas de que si las empresas no vienen o se van es por culpa de terceros".

Y es que el PP denuncia que durante los seis años que lleva gobernando el PSOE, el polígono nunca ha sido su prioridad, argumentando que las carencias ya estaban cuando llegaron a la Alcaldía, "olvidando que el trabajo de quien gobierna es buscar soluciones a los problemas actuales sin excusas", ha declarado el portavoz de la oposición, Saúl Núñez Amado.

"El polígono de Mojados tiene un gran potencial y debe ser un foco de atracción de empleo y riqueza, pero hay que destinar inversiones a las infraestructuras. De lo contrario, las consecuencias serán las que estamos viendo: pérdida de puestos de trabajo para las familias de Mojados", aseguran los 'populares'.

Desde la posición se han realizado varias propuestas para mejorar el suelo industrial, como son el destino de los Planes Provinciales al Polígono o la creación de una mesa de diálogo con profesionales y autoridades a nivel regional y nacional para buscar soluciones."Lamentablemente, desde la alcaldía no se han atendido", concluyen.