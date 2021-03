Ruiz pide dignificar la profesión en su despedida de Cortes: "Que nadie se avergüence de decir que es político"

"Llevarlo con la cabeza alta y dignificar la profesión", ha pedido a los diputados durante el pleno de las Cortes, donde ha pedido la palabra para, desde el escaño, dar las gracias a sus compañeros de grupo parlamentario y también a todos los que "están fuera y ahí arriba haciendo todo el trabajo" para Cs y a todos los parlamentarios.

Ruiz ha dicho que estos años se ha sentido "muy acogido" en el Parlamento castellanomanchego, pese a los momentos "con discrepancia" y otros que "le dan chispa y vida" a las Cortes y hacen "interesante" el debate. "Todo un horno para mí, os voy a llevar en el corazón", ha subrayado.

Según ha expresado, "no hay mayor honor que haber representado a tu provincia en las Cortes de Castilla-La Mancha". "Lo he hecho como Dios me ha dado a entender, con virtudes y defectos", ha destacado el diputado, que ha decidido abandonar la vida política, renunciar a su cargo como diputado, y volver a su profesión de abogado.

A continuación, ha tomado la palabra el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, para destacar que "detrás de los cargos hay personas y esto es lo que termina quedando" y agradecer "al diputado que cesa voluntariamente", algo que no es "muy común y menos para dejar la política", las veces que han tenido ocasión de discutir o hablar.

"El diputado que hoy se va de esta Cámara ha planteado cuestiones de interés regional y lo agradezco mucho. Le deseo lo mejor en lo personal, creo que todos tenemos un recuerdo muy agradable en lo personal y en lo institucional", ha manifestado García-Page en referencia a Alejandro Ruiz.

También el presidente del Parlamento, Pablo Bellido, se ha unido a esa despedida -que algunos diputados han subrayado con palabras de elogio a Ruiz durante el pleno de este lunes-, y ha deseado "suerte y éxitos en lo personal y lo profesional" para el parlamentario saliente.