Los primeros planes de Paz Padilla tras recuperarse del coronavirus: en plena naturaleza y entre amigos

Después de la tormenta viene la calma y, si no, que se lo digan a Paz Padilla. La presentadora superó el coronavirus tras pasar catorce días complicados, pues los síntomas fueron aumentando, tal y como contó ella misma el pasado jueves. Ahora, disfruta al aire libre de divertidos y terapéuticos planes con sus amigos.

"El día octavo empecé a sentir una presión en el pecho, me costaba respirar", contó la gaditana, a lo que añadió: "Me fui al hospital Quirón, me hicieron una placa y vieron que había niveles que tenía muy alterados: la ferrita, algunos problemas de coagulación...".

No obstante, la humorista ya está "recuperada". Y así se comprueba en sus últimos stories en Instagram, donde ha publicado imágenes en las que aparece plantando un roble con su grupo de amigos. "Plantando un roble que le hemos puesto de nombre Paz, con @cheleles_s y mi amiga Mamen Sánchez", ha dicho.

Paz Padilla planta un roble con sus amigos. INSTAGRAM

Así, la actriz, de 51 años, ha podido disfrutar del contacto con la naturaleza después de varios días de encierro en casa bajo los cuidados de su hija, que estaba "muy angustiada". Eso sí, cuidó de su madre "como una mujercita".

La pesadilla de la presentadora de Sálvame, que recientemente apareció en Got Talent, ya ha terminado. "Ha sido muy difícil, porque estás sola, porque no sabes qué va a pasar, si tu cuerpo va a reaccionar bien o vas a empeorar", contaba tras anunciar cómo había pasado la enfermedad. Por suerte, todo quedó en un susto.