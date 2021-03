Kiko Rivera, con ganas de reconciliación

Kiko Rivera sigue sin entender el motivo por el que su madre, Isabel Pantoja, no se ha puesto en contacto con él. Espera, aunque con evidente desapego, una llamada telefónica que consiga acercar posturas.

Está dispuesto a hacer borrón y cuenta nueva y solventar, desde la tranquilidad, todo aquello que está pendiente: desde los asuntos económicos que no le cuadran hasta las apreciaciones, quizás excesivas, que sostuvo en televisión cuando Cantora saltó por los aires. Hubo demasiada intoxicación y voces que, en lugar de acercar, alejaron. No es el caso de Irene Rosales, mujer de Kiko, que, me consta, ha intentado mantenerse al margen del asunto todo lo posible.

Aunque le cuesta verbalizarlo y siente angustia, quienes pueden intercambiar algún mensaje con la tonadillera sevillana confían en que su rencor vire hacia un interés en aclarar la situación. Todos coinciden en que ya nada podrá ser como antes, pero están seguros de que podrá haber un acercamiento.

Tendrán que verse, al menos en la boda de Isa Pantoja y Asraf Beno que, según ha podido saber 20minutos, están negociando con muchas dificultades la venta del reportaje exclusivo. Este pasado fin de semana se les vio haciendo algunas gestiones para que nada falle en uno de sus días más especiales.