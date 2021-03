El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife abre diligencias informativas sobre fiestas ilegales en el Hotel Mencey

En declaraciones a los periodistas, ha mostrado su condena y "preocupación" por este tipo de aglomeraciones y espera que "no vuelvan a producirse" esas escenas ya que la pandemia no ha terminado y la isla se encuentra en nivel 3 de alerta epidemiológica.

Bermúdez ha comentado que tras la intervención de la policía se localizó a personas 'in fraganti' incumpliendo la normativa 'anti-covid' por lo que se tramitará la correspondiente sanción y el abono de la multa económica pertinente.

El alcalde ha apuntado también que en Santa Cruz de Tenerife hay un porcentaje de hoteles abiertos muy superior a la media de la isla, por encima del 70 por ciento, y entiende que "tienen que hacer cumplir la normativa dentro de sus recintos".

"Vamos a insistir", ha señalado, dejando claro que el operativo de la Policía Local "está preparado para actuar" en Semana Santa y se ampliará a partir del jueves si es preciso.

Bermúdez no ha ocultado que "hay gente irresponsable que utiliza el camino de los domicilios particulares para divertirse porque en los locales de ocio no se puede" y ha señalado que este fin de semana ha habido mucha actividad en las casas particulares cuando en Carnaval la incidencia "fue muy baja". "No es admisible y no lo vamos a tolerar", ha agregado.