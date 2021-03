Un total de ocho municipios de Gipuzkoa acogen del 13 al 23 de abril la I Muestra de Cine de Naturaleza y Medio Ambiente

El diputado foral de Medio Ambiente de Giopuzkoa, José Ignacio Asensio, ha explicado que esta muestra de cine "invita a la meditación, a tomar conciencia de la realidad, a reflexionar sobre quiénes somos y cómo nos relacionamos con nuestro entorno".

En la presentación, Asensio, acompañado del diputado foral de Cultura, Harkaitz Millán, ha añadido que esta iniciativa busca "la divulgación de calidad de la naturaleza más cercana, ahondando en profundidad en las relaciones que las personas mantenemos con la naturaleza y dando a conocer desde diferentes prismas, las distintas formas que las sociedades tiene para relacionarse con la naturaleza".

Los municipios guipuzcoanos que acogerán como sede Gnat Zinema son Azpeitia, Deba, Donostia, Eibar, Errenteria, Oñati, Tolosa y Zumaia. En estas sedes, se proyectarán 10 películas vinculadas con la naturaleza tales como 'Dehesa', 'Mountain', 'Artifishal', 'The Wild Thing', 'Los Plástico', 'Out Of Plastic', 'Natura Bizia', 'The Sacred Place Were Life Begins', 'Burbunak eta Etsayak' y 'David Attenborough: Una Vida en Nuestro Planeta'.

Asensio ha afirmado que "Gnat Zinema es un proyecto abierto a todo el que crea que tiene algo que aportar a favor de la Naturaleza tanto desde el mundo de la defensa de la Naturaleza como desde el mundo de la divulgación creativa".

CONCURSO

Gnat Zinema también llevará a cabo un concurso dirigido a jóvenes y adultos guipuzcoanos que contará con dos categorías. En la primera de estas dos categorías, participarán alumnos y alumnas de la ESO de centros escolares de Gipuzkoa. Deberán realizar un corto de 3-5 minutos de duración sobre la relación que mantenemos con la naturaleza más cercana.

Las propuestas se recogerán hasta el 7 de mayo y el corto ganador del concurso se dará a conocer en la entrega de premios de Gnat Zinema que se realizarán en Junio. Como premio, el corto galardonado será exhibido en la segunda edición de la Muestra de Cine de la Naturaleza y Medio Ambiente en el año 2022.

Asimismo, todos los participantes del concurso recibirán una selección de regalos de la Dirección de Medio Ambiente de la Diputación foral de Gipuzkoa. El jurado estará compuesto por Asensio, y representantes de la Dirección de Medio Ambiente y del Festival de Cine de San Sebastián.

Por su parte, la segunda categoría del concurso estará dirigida a adultos de más de 18 años. El trabajo a realizar será el mismo, un corto de entre 3 y 5 minutos que refleje la esencia audiovisual de nuestra naturaleza más cercana. El premio será de 6.000 euros, los cuales deberán ser destinados a la producción de un audiovisual de 15-30 minutos sobre la naturaleza más cercana.

El audiovisual que desarrolle la persona galardonada se presentará y será emitido en la Muestra de Cine de Naturaleza y Medio Ambiente Gnat Zinema 2022.

En este caso, el jurado estará compuesto por Asensio, la alpinista Edurne Pasaban, la coordinadora de la Asociación de Salas de Cine de Euskadi Coro Odriozola, y representantes de la Unidad de Cine de Donostia Kultura y del Festival de Cine de San Sebastián.