Ningún partido apoya la moción del PP para agilizar los trámites de la Mina de Reocín

20M EP

El PP no ha conseguido el apoyo de ninguno de los grupos del Parlamento en la moción que ha llevado al Pleno de este lunes para agilizar los trámites del proyecto de la Mina de Reocín, ya que los partidos que sustentan al Gobierno, PRC y PSOE, han defendido que hasta ahora no se han paralizado las gestiones, y los de la oposición, Ciudadanos (Cs) y Vox, han preferido no "dar bombo" al proyecto porque creen que de lo contrario se "da pábulo" a los regionalistas en lo que consideran una "venta de humo".