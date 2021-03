Pleno.- CLM invita a los grupos a sumarse a nuevo plan de acción contra daños de sobreabundancia de conejo de monte

Así lo ha indicado Escudero durante su intervención al término de un debate general sobre los daños provocados por la sobrepoblación de conejos en explotaciones de Castilla-La Mancha y medidas a adoptar para paliar la situación, presentado por el PP, donde ha sugerido a los grupos que se sumen junto a los agricultores, cazadores, la administración local y estatal a este plan de acción que debería contar con todos.

En él, según ha manifestado, se define por qué se produce este problema, se recogen medidas como las capturas acordes al nivel reproductivo del conejo, la declaración de comarca de emergencia cinegética, llevar a cabo buenas prácticas agrarias y protección de cultivos, además de acciones divulgativas y de recuperación del ecosistema natural, ha detallado.

Tras remarcar que el PP, pese a sus críticas de ahora, no instauró ni declaró la comarca de emergencia cinegética en los años en los que gobernó en la Comunidad Autónoma, Escudero ha señalado que en estos años se ha reducido hasta las 19.000 hectáreas la superficie afectada por daños de conejo -de los más de 2 millones de superficie agrícola que hay en la Comunidad Autónoma-, pese a lo cual hay que seguir buscando muchas más medidas para solventar este problema, ha admitido.

Escudero, entre otras medidas ha recordado que el pasado jueves se publicó la prórroga de la declaración de Comarca de Emergencia Cinegética Temporal por daños de conejo de monte en Castilla-La Mancha en zonas de daños a cultivos agrícolas en 295 municipios hasta el 8 febrero de 2022.

CS: EQUILIBRIO ENTRE LAS PARTES

Previamente, desde Cs, el diputado Alejandro Ruiz ha aseverado que la Administración "tiene que buscar un equilibrio entre todas las partes implicadas en este problema", ya que "hay muchas partes y con intereses contrapuestos", en referencia a los cazadores, agricultores y conservacionistas, ya que "no va a llover a gusto de todos".

Ruiz, que ha desgranado las soluciones que aporta su grupo parlamentario a este asunto, y que se recogen en su propuesta de resolución al debate, ha admitido que las soluciones que se están dando "son insuficientes" porque no están implicando a todos los afectados ni coordinándose a nivel nacional.

PP: PROBLEMA "SERIO"

Por parte del PP, la diputada Lola Merino ha afirmado que este es un "problema grave y muy serio" porque "los conejos están devorando la renta de nuestros agricultores, el medio de vida y arrasando todo tipo de cultivos", mientras las medidas del Gobierno de Emiliano García-Page, no solo son "insuficientes" sino que "no acaban con el problema ni ponen soluciones" pues la declaración de comarca de emergencia cinegética "no es suficiente" y "con eso se queda corto".

"Lo peor no es la ruina económica que van a sufrir nuestros agricultores y ganaderos, es su dejadez y falta de interés en adoptar medidas", ha expresado desde la tribuna, instando al Ejecutivo a acudir al campo y escuchar a los agricultores. Merino ha subrayado que en algunos pueblos de la región "hay más conejos que personas", incidiendo en la necesidad de tomar medidas urgentes "pero ya".

PSOE: SOLUCIÓN DE CONSENSO

De su lado, el diputado socialista Julián Martínez ha coincidido con sus compañeros en que el problema que provoca el conejo "requiere una solución porque es grave" pero lejos del "oportunismo político" que supone "hacerse un video" -en referencia al PP- "jugando con la dificultad de los agricultores", hay que buscar, como así trabaja la Consejería, en la línea del consenso entre todas las partes.

Martínez ha admitido que los daños que causan los conejos no son algo que se pueda solucionar con una declaración de emergencia cinegética cada año, pero ha recordado que también la Ley de Caza de la región "busca compromisos" al respecto, convencido de que tiene que haber un trabajo "consensuado y por parte de todos" y "hacer censos reales de conejos para ver la evolución que tienen".

Aunque cada uno de los grupos parlamentarios había presentado su propia propuesta de resolución al debate, al término del mismo el PP ha mantenido la suya, mientras Cs y PSOE han elevado una iniciativa conjunta, que es la única que ha salido adelante finalmente, con la abstención del Grupo Popular.

RESOLUCIÓN CONJUNTA

La resolución conjunta de Cs y PSOE insta al Gobierno regional a implantar una Estrategia Integral del Conejo que realice un estudio tanto de la población de conejos como de los daños causados; estudie las medidas que han de implementarse para evitar daños desproporcionados y las pérdidas que se pudieran estar provocando en el sector agrario, con motivo de la sobrepoblación del conejo de monte y mejore las acciones de fomento del uso de medidas de protección frente a los conejos en la agricultura, de modo que las comunidades de bienes propietarias de cultivos también puedan verse beneficiadas.

Además, insta a implementar acciones de control a corto plazo mediante caza y capturas, eliminando posibles trabas administrativas que dificulten su acción y procurando la participación y cooperación entre cazadores, agricultores y conservacionistas, implicando a todas las partes; fomentar la aplicación de las medidas agroambientales que permitan mejorar las hábitats agrarios para hacerlos más resistentes a los daños del conejo, y poner en marcha un plan de actuación encaminado a buscar soluciones conjuntas entre agricultores, cazadores y administraciones.

Al Gobierno de España lo instan a declarar la actividad cinegética como actividad necesaria y permitir los desplazamientos de cazadores como excepción a las restricciones de movilidad para ejercer el control de sobrepoblación de especies cinegéticas; instar al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias y grandes infraestructuras viarias, a que realicen labores de control de las poblaciones de conejo, y a las confederaciones hidrográficas a que se limpien los cauces donde se localizan madrigueras y zonas de alimento protegidas.

La del PP, rechazada con el voto en contra del PSOE y el apoyo de Cs, pedía las medidas necesarias para que la Administración regional lleve un seguimiento real de la evolución de las poblaciones de conejos, concienciar a todos los colectivos implicados de la necesidad de abordar la problemática de la sobrepoblación; y convocar ayudas compensatorias para los agricultores.

Instar al Gobierno nacional a realizar todas las acciones necesarias, atendiendo a criterios técnicos, en las zonas de seguridad que son de su competencia en infraestructuras viarias, cursos fluviales o de agua, complejos lagunares, tarayes u otras zonas qie sirven de refugio para los conejos permitiendo su proliferación; y mejorar las coberturas, primas e indemnizaciones por daños de fauna silvestre del seguro agrario, mediante su estudio, completaban las demandas de los 'populares'.