La Policía disuelve 46 fiestas en viviendas y 20 botellones en tres días en Alicante

20M EP

La Policía Local ha disuelto entre el viernes y el domingo un total de 46 fiestas en viviendas privadas y ha intervenido en 20 botellones celebrados en Alicante. Sus agentes han interpuesto cerca de 250 denuncias por no llevar mascarilla y no respetar el número máximo de personas no convivientes en la vía pública.