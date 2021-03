Aigua.- La Generalitat rebutja canviar les regles d'explotació del Tajo-Segura i al·legarà al projecte de reial decret

El departament dirigit per Mireia Mollà ha votat en contra, en el Ple del Consell Nacional de l'Aigua (CNA), de l'informe preceptiu en el qual s'escuda el Ministeri de Transició Ecològica per a apel·lar a la retallada de transferències hídriques. Segons ha assenyalat la Generalitat en un comunicat, el nou reglament pretén rebaixar el límit de 38 hectòmetres cúbics a 27 hm3 la quantitat d'aigua mensual a transvasar en el nivell 2.

La Conselleria d'Agricultura ha expressat la seua negativa a qualsevol modificació "fins que no s'acorden els nous Plans Hidrològics del Tajo i del Segura, actualment en fase d'elaboració".

Mollà ha instat el Ministeri a "consensuar els canvis normatius amb el conjunt dels usuaris, principalment regant del camp alacantí i els Ajuntaments que han de garantir el proveïment" i ha anunciat que, arribat el moment, presentarà al·legacions al projecte de reial decret que pretenga variar les regles del transvasament actualment vigents.

Aquesta no és la primera vegada que l'administració autonòmica defèn el compliment de les regles d'explotació i s'oposa als plantejaments que porten a la retallada d'aigua. La Generalitat recorda que ha recorregut en diferents ocasions les restriccions adoptades en contra dels criteris tècnics acordats, a més d'aportar al·legacions al provisional Esquema de Temes Importants del Tajo (ETI) per a garantir l'aigua en el nou Pla Hidrològic.

Mollà ha fet una crida a "treballar conjuntament" per a garantir l'aigua a la Comunitat Valenciana i ha assenyalat que construirà "aliances amb altres territoris i actors per a crear un front comú". "Necessitem cada gota d'aigua del transvasament Tajo-Segura i per açò ni la malgastem ni deixarem de reivindicar-la", ha conclòs la consellera.