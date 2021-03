Puig sobre la foto de Marcelo: "Pot ser que en altres CCAA siga la llei de la selva però ací les normes es compleixen"

Puig, després d'assistir a la firma d'un acord entre els agents socials, ha explicat que se li farà arribar a Marcelo l'expedient que se li ha obert perquè presente les al·legacions correponents i, en funció d'elles, "es prendran les mesures disciplinàries que toquen".

"Igual no és una sanció molt important, segons els ingressos de cadascun, però el que vol és evidenciar que tots som iguals davant la llei i que ningú, i ningú és ningú, pot saltar-se unes restriccions que són a favor de la societat", ha recalcat Puig, que ha subratllat a més que "quan una persona té més rellevància social pública, major és la seua responsabilitat".

En aquest sentit, ha aclarit que encara no se li ha aplicat cap sanció perquè no hi ha cap part d'una autoritat competent, sinó que el coneixement que es té d'una possible vulneració de les normes del jugador és per la fotografia en Instagram del propi Marcelo de la seua família -tots ells sense mascareta- en la platja valenciana amb el missatge 'Domingo de sol' (Diumenge de sol).

"La societat valenciana ha fet un esforç enorme i no volem que cap, tinga el pes que tinga en la societat, puga saltar-se les normes. Ací a la Comunitat Valenciana les normes es compleixen, pot ser que en unes altres no es complisquen, però ací hi ha normes i es compleixen", ha remarcat.

De la mateixa manera, sobre les excuses que estan detectat les forces de seguretat sobre persones d'altres comunitats per a saltar-se el tancament perimetral, ha insistit a demanar a la població en què siga "conscient" que "estem ja molt mes prop de la superació de la pandèmia que fa uns mesos".

En aquesta línia, ha insistit a lloar l'"esforç enorme" realitzat per la societat valenciana amb "molt esforç personal" perquè "solament així podem superar la pandèmia". Per açò, ha advertit, "ara no és el moment de la fragilitat ni de relaxar-nos".

De fet, ha advertit: "En aquesta setmana ens juguem molt i que ningú es passe de llest perquè si ho fa l'única cosa que aconsegueix és posar en perill la vida dels altres i la seua pròpia".

Puig ha recalcat que encara hi ha moltes persones hospitalitzades i contagiades, però que "si continuem fent-ho bé es pot consolidar la situació de la Comunitat Valenciana, que porta ja més d'una setmana amb la menor incidència acumulada d'Espanya i l'única que està en zona verda".

REVISIÓ DE NORMES, DESPRÉS DE SETMANA SANTA

En aquest sentit, preguntat per si es poden endurir les mesures davant el repunt de casos que s'està registrat, ha assenyalat que malgrat estar en zona verda no s'han alleujat les restriccions sinó que s'ha volgut donar "estabilitat" a les mesures i, una vegada haja passat la Setmana Santa i el Pont de Sant Vicent, "s'abordarà si cal fer algun canvi".

Fins llavors, ha confirmat que "no hi ha cap previsió que vaja a haver-hi cap canvi". "Seguirem insistint amb major contudència en què cal complir les regles per a poder arribar a un estiu el més normal possible que permeta alleujar la fatiga mental pandémica i la reactivació econòmica", ha postil·lat.