Bloquegen amb silicona els panys de la seu de Lambda a València per segona vegada en una setmana

Es tracta del tercer atac que ha patit la seu en sis mesos i el segon en quasi una setmana, ja que dilluns passat els panys del centre també van aparéixer bloquejades amb cola forta. El col·lectiu, en un comunicat i a través dels seus comptes en les xarxes socials, ha denunciat el que consideren "un intent de silenciar-nos i perjudicar les persones que atenem".

El coordinador general de Lambda, Fran Fernández, ha censurat que aquests atacs "són encoratjats pel feixisme i els discursos d'odi" i ha subratllat que "l'enaltiment de l'odi no és una cosa de Twitter, és real i té conseqüències reals en les vides de les persones que són assenyalades com a objectiu", ha afirmat.

Fernández ha lamentat que "no es tracta de fets aïllats" i ha recordat que fa sis mesos les portes del centre "van aparéixer bloquejades de la mateixa manera" i que "l'any passat, un dia, en arribar a treballar, van trobar adhesius en la façana de la seu amb missatges LGTBfóbicos i masclistes".

"Aquests atacs feixistes són tan perillosos com inútils, perquè les incomoditats que provoquen solament demostren que estem fent bé el nostre treball", ha assegurat.

Lambda ha presentat la corresponent denúncia de cadascun dels "atacs" en comissaria, en les quals "es fa constar expressament que, tenint en compte la naturalesa dels servicis que es presten en les dos seus, al costat del fet que la resta de baixos pròxims al lloc dels fets no presenten danys semblants, la motivació dels fets és la LGTBfobia".

Finalment, el responsable ha criticat que aquests atacs "volen detindre el nostre treball, el suport que donem a les persones LGTB+ que ho necessiten però no ho aconseguiran". "En menys d'un hora ja s'havia accedit a les seus i el personal estava treballant amb normalitat, i gràcies al teletreball el funcionament de l'entitat no s'ha vist afectat", ha agregat.

Per la seua banda, 'Orienta' és un servici d'assessorament i suport a persones pertanyents al col·lectiu LGTBI, així com a les seues famílies i persones reunides, que requerisquen una atenció específica adequada a les seues necessitats. Les oficines, situades en les ciutats de València, Alacant i Castelló, compten amb un total de 23 treballadors i treballadores especialitzats en l'atenció al col·lectiu LGTBI.

Els servicis que s'oferixen inclouen atenció, informació i orientació tant directa com per telèfon, a través del nombre gratuït 900 10 10 15 o per correu electrònic.

Algunes de les prestacions gratuïtes que s'oferixen són assessorament psicològic, tant individual, en parella o en grup i itineraris especialitzats d'atenció social, i s'inclou també acompanyament personalitzat.

A més, proporciona suport legal, orientació laboral i educativa, atenció a la infància i l'adolescència, així com a les seues famílies, assessorament a persones migrants LGTBI, atenció i ajuda a víctimes de discriminació i delictes d'odi per LGTBIfobia, així com a les víctimes de violència intragènere, és a dir, la que es pateix en parelles del mateix gènere.