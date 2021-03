El Sermón de las Tortillas contará con un dispositivo especial de seguridad en Teruel

Esta Junta Local de Seguridad está copresidida por la alcaldesa de la capital, Emma Buj, y el subdelegado del Gobierno en Teruel, José Ramón Morro.

Ambos han hecho un llamamiento a la responsabilidad y a la prudencia ante los próximos días festivos, especialmente en el Sermón de las Tortillas, teniendo en cuenta además los buenos datosde incidencia de la enfermedad en la capital en estos días, señalando que "no es momento de bajar la guardia, sino todo lo contrario para mantener estos datos tan bajos de contagios".

La alcaldesa ha explicado que durante la Semana Santa se va a mantener el dispositivo actual, con los agentes de Policía Local y Policía Nacional perfectamente coordinados y contando con la colaboración de la Unidad Adscrita "cuando es necesario", controlando el cumplimiento de la normativa actual en cuanto a aforos, distancias, y uso de mascarilla, entre otras medidas.

También se continuará haciendo identificaciones en las calles de la capital para detectar posibles viajeros de otras comunidades autónomas, lo que no está permitido debido al cierre perimetral de Aragón.

MÁXIMO SEIS PERSONAS

Respecto al martes del Sermón de las Tortillas, se establece un dispositivo especial ya que este año no se pueden reunir más de seis personas no convivientes al aire libre.

"Tengo que hacer un llamamiento a la responsabilidad, estamos hablando de frenar un virus que se transmite conforme nos movemos las personas, es decir, a mayor contacto de las personas, mayor transmisión", ha indicado la alcaldesa.

Buj ha recordado que en la actualidad, Teruel, afortunadamente, está en una situación de incidencia especialmente baja, pero "eso no debe dar lugar a que nos relajemos, lejos de ello, lo que tenemos que hacer es continuar con el buen comportamiento que hasta la fecha han tenido los turolenses", ha pedido.

Por eso ha hecho un llamamiento a toda la ciudad de Teruel para que en el día del Sermón de las Tortillas "no se hagan celebraciones que no estén permitidas y tengamos el menor contacto posible para no repetir una ola similar a la que tuvimos después de las Navidades".

Así, ese día habrá una presencia policial especial en la Fuente Cerrada y otros lugares similares del entorno de la ciudad, y se van a controlar con el dron de la Policía Local no sólo las zonas de merenderos sino también "todas esas reuniones que no debenproducirse en chalets, terrenos, huertos, entre otros espacios, que ha citado. Asimismo, también habrá controles de alcoholemia.

"Con todo este dispositivo lo que queremos no es sancionar a la gente, sino hacer un llamamiento a la responsabilidad y que todos cumplamos con las normas establecidas porque lo son por nuestra propia seguridad y para frenar una enfermedad que, por desgracia, se ha llevado ya por delante a miles y miles de españoles y decenas deturolenses", ha señalado.

PRUDENCIA Y PRECAUCIÓN

Por su parte, el subdelegado del Gobierno ha indicado que la Guardia Civil apoyará el dispositivo especial del Sermón de las Tortillas con presencia de unidades de seguridad ciudadana y de Seprona "ya que el alcance de ese día no sólo se limita al términomunicipal de Teruel sino que también llega a merenderos de la Sierra de Albarracín o de Gúdar-Javalambre".

Morro ha recordado que, con el objetivo "no de salvar semanas, sino de salvar vidas", el BOE obliga a controlar perimetralmente la provincia en su límite con otras comunidades autónomas, por lo que se vigilarán las vías de acceso "para impedir que entre gente a segundas residencias o a otras celebraciones". También ha señalado que en otros puntos de la provincia hay una tradición de salir a comer al campo el lunes de Pascua y, por tanto, "también se intensificará la vigilancia ese día.

"Nosotros vamos a estar trabajando toda esta semana, desde hoy mismo Lunes Santo hasta el martes de la semana que viene, con toda la presencia policial que podamos para lograr el objetivo de que, cuando lleguemos al martes, no tengamos un número otra vez disparado de contagios y volvamos a situaciones que nadie queremos y por las quehemos pasado muy largo tiempo", ha comentado. Además, ha pedido a la ciudadanía "prudencia y precaución" y coincidiendo con la alcaldesa en que "no queremos sancionar sino evitar contagios y salvar vidas".

Todos los efectivos disponibles tanto de la Policía Local, como de la Policía Nacional y de la Guardia Civil participarán en el operativo de estos días, ha informado el Ayuntamiento de Teruel en una nota de prensa.