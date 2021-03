SUST.- Cvirus.- Sanitat preveu inocular aquesta setmana un total de 120.000 dosi de la vacuna contra la covid-19

Per al grup de majors de 80 anys estan previstes 65.175 dosis (50.000 primeres dosis i 15.175 segones). Aquestes xifres representen un increment del 81 per cent respecte al nombre de dosis administrades la setmana anterior, la qual cosa evidencia que el ritme d'immunització en aquest col·lectiu "s'accelera", segons ha informat la Conselleria de Sanitat en un comunicat.

La vacunació a aquest grup prioritari va començar l'última setmana de febrer a la Comunitat Valenciana. Ara, una vegada atesa la majoria de persones usuàries de residències i personal sociosanitari, l'estratègia nacional de vacunació focalitza tots els esforços en el col·lectiu de 80 anys perquè els principals estudis internacionals apunten al fet que les persones majors són les que tenen més possibilitats de desenvolupar un quadre greu de la malaltia.

Per al personal docent hi ha previstes aquesta setmana més de 50.000 dosi del laboratori d'AstraZeneca. La resta de dosi es destinarà a persones pertanyents a altres grups prioritaris que, per diverses circumstàncies com a infeccions actives, quarantenes o aïllaments, tenen pendent la immunització.

En total, la Comunitat Valenciana ha rebut aquesta setmana 12.000 dosi d'AstraZeneca, 67.860 de Pfizer i 39.000 de Moderna.