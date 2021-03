Ribó sobre Marcelo a València malgrat el tancament: "És un mal exemple dels mals exemples de la presidenta de Madrid"

"Crec que que és un exemple dels roïns exemples que dóna la presidenta del govern de Madrid. Com parla tant que cadascun es puga vindre, doncs aquest senyor li l'ha d'haver pres al peu de la lletra", ha assenyalat Ribó preguntat per la fotografia que el futbolista va publicar aquest diumenge de la seua estada en la Malva-rosa de València malgrat el tancament perimetral.

El primer edil, que ha participat en un acte organitzat per 'Campanya per una Justícia Fiscal CV 2021', ha agregat que amb la seua estada en la capital valenciana, l'esportista ha traslladat el que s'ha dit per la presidenta madrilenya. "Els plantejaments de la senyora Ayuso ens els ha volgut transmetre a la Comunitat Valenciana", ha agregat.

Després d'açò, Joan Ribó ha assegurat que en aquesta autonomia i en la ciutat de València es compleixen les mesures decretades per a frenar la pandèmia i ha apuntat que la de Marcelo "no és una conducta apropiada". "Vull recordar-li que ací fem les coses millor i, per tant, la seua conducta no és una conducta apropiada en aquesta comunitat", ha afirmat el responsable municipal.