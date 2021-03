Aragón bajará los precios de los másteres habilitantes para equipararlos a los de grado

En la actualidad, estudiar un máster habilitante -aquellos que son obligatorios para poder ejercer como abogado, profesor de secundaria o psicólogo, por ejemplo- cuesta de media en Aragón 1.361 euros, frente a los 1.082 euros de los grados, ha selalado el Gobierno autonómico en una nota de prensa.

Ese precio medio en primera matrícula por crédito de los postgrados supera en 4,66 euros al de los grados. Esto significa que cursar una carrera costaba en la comunidad autónoma 18,03 euros por crédito, frente a los 22,69 euros de los másteres.

La equiparación de tarifas para ambas titulaciones quedará reflejada en el próximo decreto de precios públicos y supondrá una reducción de ingresos de 278.751,9 euros, un coste que se tendrá en cuenta en la negociación del nuevo contrato programa 2021-2025 para la financiación de la Universidad de Zaragoza.

El Ministerio y el Gobierno de Aragón asumen así una reivindicación constante del estudiantado y continúan avanzando en la senda hacia la universalización del acceso a la enseñanza superior. Solo la Comunidad Autónoma de Madrid ha votado en contra de la propuesta.

Por otra parte, el Observatorio del Sistema Universitario ya advirtió hace unos meses que "no parecía justificado" que los precios de los másteres dependiesen de si habilitaban o no para el ejercicio de una profesión, en tanto en cuanto "no tiene que ver con el coste de la docencia".