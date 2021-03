Un estudi de l'Incliva identifica un perfil molecular associat al desenvolupament de malaltia renal

La investigació ha sigut dirigida per la doctora Raquel Cortés, investigadora emergent del Grup d'Estudi de Risc Cardiometabòlic i Renal d'Incliva, coordinat pel doctor Josep Redón, els resultats del qual acaben de publicar-se en la revista 'Hypertension', de l'American Heart Association, en un article titulat 'Urinary- and Plasma-Derived Exosomes Reveal a Distinct MicroRNA Signature Associated With Albuminuria in Hypertension', segons ha informat el centre en un comunicat.

El doctor Javier Pérez Hernández és el primer firmant de l'article -els resultats del qual van ser la base de la seua tesi doctoral-, que actualment treballa en l'Institut Cochin de París. Ha comptat amb la participació de la doctora Ana Ortega i Olga Martínez Arroyo -també del Grup d'Estudi de Risc Cardiometabólico i Renal d'Incliva-, en col·laboració amb els bioinformàtics Angela L. Riffo, de la Universidad de la Frontera (Xile), i Daniel Pérez, de Genomics England (Londres).

En la investigació s'ha col·laborat estretament amb la Unitat de Medicina Interna i l'Unitat d'Endocrinologia i Nutrició de l'Hospital Clínic de València, i el Grup de Genòmica i Diabetis d'Incliva.

La hipertensió arterial afecta a Espanya el 43% dels majors de 18 anys, és un dels factors de risc més important associat al desenvolupament de malaltia renal crònica, augmentant el risc cardiovascular, i amb un gran impacte en l'atenció sanitària. D'ací la necessitat d'identificar nous marcadors que permeten definir accions precoces per a detindre el seu avanç.

El present estudi és el primer que analitza un perfil de microRNA en tres biofluids diferents de manera simultània: en plasma, en exosomes de plasma i en exosomes d'orina de pacients hipertensos. Els resultats han permès establir un perfil molecular compost per un grup de microRNAs en l'interior d'exosomas de sang i orina associat a una elevada excreció d'albúmina en orina, marcador primerenc de disfunció renal, que regula mecanismes implicats en la integritat vascular i de filtració en el renyó.

Els microRNA són xicotetes molècules circulants que regulen l'expressió de determinats gens i, per tant, controlen processos cel·lulars vitals com el desenvolupament i manteniment de la funció renal. Es poden trobar lliures en plasma i en l'interior d'exosomas, xicotetes vesícules extracel·lulars que són alliberades en sang o orina per les cèl·lules que componen l'organisme i que són jugadors essencials en la comunicació entre els diferents tipus cel·lulars dins del renyó.

Precisament, aquest aspecte ha sigut analitzat en un estudi del mateix grup d'investigació, recentment publicat també en 'Hypertension'.

La investigació va incloure una fase inicial de descobriment en un grup de pacients diagnosticats d'hipertensió amb o sense afectació renal, els resultats de la qual van ser validats en un grup major de pacients i subjectes sans. Com a objectiu futur es planteja realitzar estudis funcionals i validar aquests resultats en grups de pacients d'altres hospitals, amb la finalitat de reforçar el seu valor clínic.

Aquesta investigació ha sigut finançada per diversos projectes d'àmbit nacional de l'Institut de Salut Carlos III dins del Programa de Generació de Coneixement, sent investigadors principals el Dr. Josep Redón i la Dra. Raquel Cortés, així com amb contractes del Programa Estatal de Promoció del Talent i la seua Empleabilitat del Carlos III i fons FEDER.